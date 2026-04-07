Σε αναβρασμό βρίσκεται η Μέση Ανατολή και όλα είναι σαν να κρέμονται σε «τεντωμένο σκοινί». Την στιγμή που ο Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις την Τεχεράνη, και το Πεντάγωνο επεκτείνει μια λίστα με ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις που μπορεί να στοχεύσει, έρχεται το ερώτημα για το πώς οι ΗΠΑ μπορούν να γλιτώσουν την κατηγορία για εγκλήματα πολέμου.

Η λίστα εμπεριέχει στόχους που παρέχουν καύσιμα και ενέργεια τόσο σε πολίτες όσο και σε στρατιωτικούς. Ο διπλός χαρακτήρας χρήσης των στόχων αυτών θα μπορούσε να τους καταστήσει νόμιμους, υποστήριξαν οι αξιωματούχοι άμυνας σύμφωνα με ανάλυση του Politico.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ολοένα και πιο περιορισμένος, καθώς οι ΗΠΑ ξεμένουν από στρατηγικά σημαντικές τοποθεσίες για να επιτεθούν στο Ιράν και το καθεστώς στην Τεχεράνη στραγγαλίζει την παγκόσμια οικονομία με τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, μιας κρίσιμης οδού για το παγκόσμιο πετρέλαιο.

Οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα μπορούσε να στείλει χερσαία στρατεύματα και να ανοίξει την πόρτα σε έναν εκτεταμένο πόλεμο που είναι ήδη αντιδημοφιλής στο αμερικανικό κοινό. Ή θα μπορούσε να στοχεύσει πολιτικές υποδομές, κάτι που αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και να αντιμετωπίσει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου. Η νέα επιλογή, την οποία έχει χρησιμοποιήσει και το Ισραήλ, μπορεί να προσφέρει μια διέξοδο.

Διαβάστε επίσης: Μέση Ανατολή: Κρίσιμες ώρες για το τελεσίγραφο Τραμπ - Προειδοποιήσεις του Ισραήλ στους κατοίκους του Ιράν

Ο Τραμπ απείλησε μόλις εχθές (6/4) με μια κατάσταση «όπου κάθε γέφυρα στο Ιράν θα αποδεκατιστεί μέχρι τις 12:00 αύριο το βράδυ, όπου κάθε σταθμός παραγωγής ενέργειας στο Ιράν θα είναι εκτός λειτουργίας, θα καίγεται, θα εκρήγνυται και δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά».

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν συζητήσει εάν αυτή η δικαιολογία είναι έγκυρη, σύμφωνα με έναν τρίτο αξιωματούχο. Η ένταση περιστρέφεται γύρω από το πού θα χαραχθεί η γραμμή μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης νερού, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν στόχοι επειδή οι στρατιωτικές δυνάμεις χρειάζονται επίσης νερό.

Ο Τραμπ απείλησε να εξαπολύσει επιθέσεις σε υποδομές την Τρίτη το βράδυ (06/04), εάν οι Ιρανοί δεν καταλήξουν σε συμφωνία με τις ΗΠΑ έως τις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (σ.σ. 03:00 ώρα Ελλάδας Μ. Τετάρτη).

Μόνο οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης: «Πιέζει» ο χρόνος: Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν - Για «αλλαζονική ρητορική», κάνει λόγο η Τεχεράνη

Ντόναλντ Τραμπ: «Ξέρετε τι είναι έγκλημα πολέμου; Το να έχεις πυρηνικά όπλα»

Με το Ιράν να αργεί να «βηματίζει προς μια συμφωνία» με τις ΗΠΑ, οι στόχοι του Πενταγώνου όλο και αυξάνονται, και η λίστα μεγαλώνει.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην ετήσια εκδήλωση του Λευκού Οίκου για το Πάσχα νωρίτερα τη Δευτέρα (6/4), δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί» για τον βομβαρδισμό πολιτικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και ότι το Ιράν διέπραξε τα εγκλήματα πολέμου.

«Ξέρετε τι είναι έγκλημα πολέμου; Το να έχεις πυρηνικά όπλα», είπε ο Τραμπ. «Το να επιτρέπεις σε μια άρρωστη χώρα, με παράφρονη ηγεσία, να έχει πυρηνικά όπλα - αυτό είναι έγκλημα πολέμου».

Η Σύμβαση της Γενεύης, η οποία ορίζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, επιτρέπει περιθώρια ελιγμών όταν οι τοποθεσίες επιθέσεων χρησιμοποιούνται τόσο από τον στρατό όσο και από τους πολίτες.

«Πριν εγκριθούν οι στόχοι, πρέπει να υποβληθούν σε επιχειρησιακή νομική αναθεώρηση», δήλωσε ο Σον Τίμονς, πρώην Γενικός Εισαγγελέας του Στρατού. «Ορισμένες πολιτικές υποδομές, εάν χρησιμοποιούνται διπλά από τον στρατό, μπορούν, σύμφωνα με τους νόμους του πολέμου, να είναι ένας νόμιμος στόχος. Η ανησυχία που έχουν οι άνθρωποι, ότι αυτό θα γίνει υπερβολικό, είναι νόμιμη... αλλά υπάρχουν έλεγχοι και ισορροπίες».

Ο Χέγσεθ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα μειώσει περαιτέρω τους δικηγόρους που συμβουλεύουν τους διοικητές για τη νομιμότητα μιας επιχείρησης, γνωστούς ως δικαστές-δικηγόρους γενικών. Απέλυσε δικηγόρους του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης.

Ωστόσο, το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων, σε ανακοίνωσή του, καταδίκασε τις απειλές του Τραμπ για επίθεση σε στόχους υποδομών ως «απερίσκεπτες, επικίνδυνες και ενδεικτικές μιας νοοτροπίας που δείχνει αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και περιφρόνηση για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις».