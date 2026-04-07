«Πιέζει» ο χρόνος: Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν - Για «αλλαζονική ρητορική», κάνει λόγο η Τεχεράνη

Σε λιγότερο από 24 ώρες ώρες λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν και αυστηρές ήταν οι προειδοποιήσεις του στις χθεσινές του δηλώσεις. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να διατάξει να καταστραφούν βασικές υποδομές στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί τις επόμενες ώρες στην απαίτηση που διατύπωσε και αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτικότερα, σε χθεσινή αναφορά του δήλωσε ότι είναι έτοιμος να διατάξει να καταστραφούν οι ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και οι γέφυρες στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει στην άρση του στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα έως την Τρίτη, ώρα Ελλάδος 20:00.

Υπενθυμίζεται ότι, τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, μετά την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων από ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και τη σχετική ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, γεγονός που «πιέζει» τις ΗΠΑ αλλά και όλες τις χώρες οικονομικά, δεδομένου ότι θεωρείται αρτηρία στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Ιράν: «Αλαζονική ρητορική» το τελεσίγραφο Τραμπ

Αν και ο ρεπουμπλικάνος πιέζει, το Ιράν εμμένει στην άποψη ότι η στάση των ΗΠΑ και του προέδρου είναι «αλαζονική ρητορική», τονίζοντας πως οι δηλώσεις του δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις τους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρωτεύουσα του Ιράν και η περιφέρειά της συνταράχτηκαν από εκρήξεις τη νύχτα, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες ακόμη ένα «κύμα αεροπορικών επιδρομών με σκοπό να προκληθούν ζημιές σε υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές σε όλο το Ιράν», με ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν απέρριψαν την ανακωχή

Νωρίτερα χθες, τόσο οι Ιρανοί, όσο και οι Αμερικανοί απέρριψαν, σχεδόν ταυτόχρονα, την ιδέα να εφαρμόσουν ανακωχή που είχαν κάνει χώρες οι οποίες αποπειρώνται μεσολάβηση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, μεσολαβητές, ιδίως το Πακιστάν, είχαν εισηγηθεί να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα επέτρεπε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις ώστε να τερματιστεί οριστικά η ένοπλη σύρραξη.

Πάντα στο διπλωματικό μέτωπο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να αποφανθεί σήμερα (σ.σ. η συνεδρίαση προγραμματίζεται να αρχίσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας) επί σχεδίου απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ.

Η χώρα που το υπέβαλε, το Μπαχρέιν, με υποστήριξη άλλων μοναρχιών του Κόλπου, έχει αμβλύνει το κείμενο σε σχέση με την αρχική εκδοχή του, που σκοπό είχε να δοθεί σαφής εντολή του ΟΗΕ σε οποιοδήποτε κράτος ήθελε να κάνει χρήση βίας για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση πλοίων από την αρτηρία αυτή καίριας σημασίας που έχει παραλύσει η Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανήγγειλαν πως θα θέσουν όρους για τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ και ότι η απαγόρευση της διέλευσης θα συνεχίσει να εφαρμόζεται για τα πλοία που συνδέονται «με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Τις τελευταίες εβδομάδες, μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου εισηγήθηκαν να επιβληθεί τέλος διέλευσης των πλοίων από το στενό.