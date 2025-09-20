Παρέλυσαν τα αεροδρόμια μετά τις κυβερνοεπιθέσεις: Οι Βρυξέλλες ακύρωσαν το 50% των πτήσεων

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις κυβερνοεπιθέσεις που έλαβαν χώρα σήμερα πτοκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε τρία από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, στο Βέλγιο, το Βερολίνο και το Λονδίνο.

Τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Βερολίνου αντιμετωπίζουν επίσης καθυστερήσεις και διαταραχές ως αποτέλεσμα του προβλήματος που επηρεάζει την Collins Aerospace, η οποία συνεργάζεται με αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.

Η επίθεση έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ανθεκτικότητα των συστημάτων που υποστηρίζουν κρίσιμες υποδομές, με έναν εξέχοντα εμπειρογνώμονα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας να υποδηλώνει ότι η διαταραχή θα μπορούσε θεωρητικά να εξαπλωθεί σε περισσότερα αεροδρόμια

Η υπουργός Μεταφορών, Heidi Alexander, δήλωσε ότι ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη της κατάστασης.

Βρυξέλλες: Ακυρώνεται το 50% των πτήσεων

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Κυριακή (20/09) θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης μετά την κυβερνοεπίθεση σε λογισμικό για το τσεκ-ιν επιβατών που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

"Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτησεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις", δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

Χειροκίνητα όλα μετά τις κυβερνοεπιθέσεις

Μετά τις κυβερνοεπιθέσεις, όπως αναφέρει και η ΕΡΤ έχει παραλύσει το σύστημα του check-in αλλά και η παράδοση αποσκευών. Όλα γίνονται χειροκίνητα και οι ταξιδιώτες αργούν να εξυπηρετηθούν.

Διαβάστε επίσης: Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία: Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα - Η δήλωση Τραμπ

Το αρμόδιο τμήμα Ελέγχου Κυβερνοεπιθέσεων των Βρυξελλών, σε συνεργασία με άλλες χώρες ερευνά ακόμα το πώς έγινε η επίθεση αλλά και το αν έχουν διαρρεύσει τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών.

Κυβερνοεπιθέσεις: Συνεδρίαση του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα

Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία έχουν προκαλέσει ανησυχία τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ, το οποίο «κλέίδωσε» σήμερα συνεδρίαση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το θέμα.

Η Εσθονια ήδη από χθες Παρασκευή, ενεργοποίησε το άρθρο 4 του καταστατικού του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ