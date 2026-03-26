Παρέμβαση Κόστα για τη Μέση Ανατολή: Αλληλεγγύη στο Ισραήλ και ηχηρό μήνυμα αποκλιμάκωσης

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε σήμερα στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον ισραηλινό λαό, στη διάρκεια επικοινωνίας που επικεντρώθηκε όπως ήταν φυσικό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ δεδομένων των καθημερινών επιθέσεων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Τέτοιες επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», δήλωσε ο Κόστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Εν μέσω της συνεχιζόμενης βίας στη Μέση Ανατολή, απηύθυνα έκκληση για αποκλιμάκωση και μέγιστη αυτοσυγκράτηση, για προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, και για πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου από όλες τις πλευρές», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάλεσε επίσης το Ισραήλ «να αδράξει την ευκαιρία για απευθείας συνομιλίες» με την ηγεσία του Λιβάνου. «Η σταθερότητα και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να διαφυλαχθούν και το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει την προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε πως πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε «να βελτιωθεί επειγόντως», ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει «την ανάγκη για αφοπλισμό της Χαμάς».