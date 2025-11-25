Παρίσι: Συνελήφθη και τέταρτο άτομο για τη «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο

Ακόμη ένα άτομο συνελήφθη σήμερα (25/11) για την «ληστεία του αιώνα», με τα κοσμήματα στο Μουσείο του Λούβρου.

Την είδηση έφερε στο φως η εφημερίδα Le Parisien. που αναφέρει ότι το άτομο που συνελήφθη σε προάστιο του Παρισιού.

Ο συλληφθείς, φέρεται να είναι γνωστός των αρχών, με ποινικό μητρώο και γνωρίζει τους άλλους τρεις που κατηγορούνται επίσημα για συμμετοχή στη ληστεία.

Υπενθυμίζεται ότι, η ληστεία έγινε τον προηγούμενο μήνα, στις 19 Οκτωβρίου, όταν διαρρήκτες κατάφεραν να μπουν στο μουσείο του Λούβρου και να κλέψουν το μεσημέρι κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μόλις επτά λεπτά.

Η ληστεία, έφερε στο «τραπέζι» το ζήτημα της ασφάλειας του μουσείου και εγείρει ερωτήματα με φόντο τα κενά ασφαλείας.



