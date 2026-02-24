Μενού

«Πάρτι» δασμών του Ντόναλντ Τραμπ: Από σήμερα το «χαράτσι» 10% στις παγκόσμιες εισαγωγές

Οι νέοι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί, ύψους 10%, που ανακοίνωσε πως θα επέβαλε διεθνώς ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τέθηκαν σήμερα (24/2) σε ισχύ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνεδρίαση για το Συμβούλιο Ειρήνης
Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνεδρίαση για το Συμβούλιο Ειρήνης | AP
Οι νέοι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοίύψους 10%, που ανακοίνωσε πως θα επέβαλε διεθνώς ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την «πολεμική» και το μπλοκάρισμα των προηγούμενων από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή, τέθηκαν σε ισχύ.

Οι επιπρόσθετοι δασμοί, το εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή των οποίων υπεγράφη την ίδια ημέρα, έρχονται να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους, πέρα και πάνω από τους ήδη υπάρχοντες, με τον Τραμπ να χρησιμοποιεί διαφορετικές νομικές «δικλείδες» για να τους επικυρώσει.

Δεν αντικαθιστούν συγκεκριμένα τους λεγόμενους κλαδικούς δασμούς, που κυμαίνονται από 10% έως 50%, σε συγκεκριμένα αγαθά και τομείς δραστηριότητας (χαλκός, αυτοκίνητα, ξυλεία κατασκευών...) καθώς δεν τους αφορά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία αναιρέθηκε μεγάλο μέρος των επιπρόσθετων δασμών που επέβαλε ο ρεπουμπλικάνος.

