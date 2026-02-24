«Πάρτι» δασμών του Ντόναλντ Τραμπ: Από σήμερα το «χαράτσι» 10% στις παγκόσμιες εισαγωγές

Οι νέοι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί, ύψους 10%, που ανακοίνωσε πως θα επέβαλε διεθνώς ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την «πολεμική» και το μπλοκάρισμα των προηγούμενων από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή, τέθηκαν σε ισχύ.
Οι επιπρόσθετοι δασμοί, το εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή των οποίων υπεγράφη την ίδια ημέρα, έρχονται να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους, πέρα και πάνω από τους ήδη υπάρχοντες, με τον Τραμπ να χρησιμοποιεί διαφορετικές νομικές «δικλείδες» για να τους επικυρώσει.
Δεν αντικαθιστούν συγκεκριμένα τους λεγόμενους κλαδικούς δασμούς, που κυμαίνονται από 10% έως 50%, σε συγκεκριμένα αγαθά και τομείς δραστηριότητας (χαλκός, αυτοκίνητα, ξυλεία κατασκευών...) καθώς δεν τους αφορά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία αναιρέθηκε μεγάλο μέρος των επιπρόσθετων δασμών που επέβαλε ο ρεπουμπλικάνος.
- Από σήμερα οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία: Νέα δεδομένα για εκπαίδευση, μισθό και διατροφή
- Μεξικό: Το τελευταίο αντάρτικο του «Ελ Μέντσο» - Ο καταδότης που έδωσε στον στρατό την κρυψώνα του
- Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη 72χρονου γνωστού μάνατζερ
- Κλέλια Ανδριολάτου: Εντυπωσίασε με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA - Τη συνόδεψε ο Παπακαλιάτης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.