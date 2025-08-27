Πατέρας συγχώρεσε τον άνθρωπο που σκότωσε τα τρία παιδιά του

Είναι από τις φορές που τα λόγια δεν αρκούν προκειμένου να περιγράψει κανείς τα όσα παρακολούθησε σε μία τηλεοπτική εκπομπή. Αυτό έγινε πριν από μερικές ημέρες στην εκπομπή Spotlight στο κανάλι 7NEWS της Αυστραλίας.

Εκεί, ο πατέρας που έχασε τα τρία παιδιά του και την ανιψιά του από έναν μεθυσμένο και υπό την επήρεια ναρκωτικών οδηγό κάθισε μαζί με τον άνδρα που έβαλε τέλος στη ζωή τους δηλώνοντας όχι απλά ότι τον συγχωρεί αλλά ότι, αν ήταν στο χέρι του, θα άφηνε τον δολοφόνο να βγει από τη φυλακή τώρα!

Ο 35χρονος Σάμιουελ Γουίλιαμ Ντέιβιντσον βρισκόταν τρεις φορές πάνω από το νόμιμο όριο κατανάλωσης αλκοόλ, ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και είχε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα όταν προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκαν τα παιδιά στο Όατλαντς, στα βορειοδυτικά του Σίδνεϊ, τον Φεβρουάριο του 2020!

Ο 13χρονος Άντονι , η 12χρονη Αντζελίνα και η 8χρονη Σιένα, μαζί με την ξαδέρφη τους την 11χρονη Βερονίκ Σακρ, σκοτώθηκαν ακαριαία.

Ο Ντέιβιντσον καταδικάστηκε (μετά και από το εφετείο) σε 20 χρόνια φυλάκισης, με περίοδο μη αποφυλάκισης 15 ετών.

Σε μια συνέντευξη - ντοκιμαντέρ που πιθανότατα δεν έχει προηγούμενο οπουδήποτε στον πλανήτη, ο Ντέιβιντσον συνομίλησε με τον Ντάνι Αμπντάλα - τον πατέρα του Άντονι, της Αντζελίνα και της Σιένα

Ο πατέρας μπήκε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας, που βρίσκεται δύο ώρες έξω από το Σίδνεϊ, για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον δολοφόνο των παιδιών του.

Παρά την τραγωδία που υπέστησαν οι δύο οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους, ο Αμπντάλα επέλεξε να συγχωρήσει.

Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε αυτό. Ο Αμπντάλα και η σύζυγός του Λέιλα εμφανίστηκαν στα μέσα ενημέρωσης λίγο μετά το θανατηφόρο τροχαίο για να εκφράσουν δημόσια τη συγχώρεσή τους στον Ντέιβιντσον.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Αμπντάλα πήγε ένα βήμα παραπέρα δηλώνοντας ότι, αν μπορούσε, θα επέτρεπε στον Ντέιβιντσον να βγει από τη φυλακή.

Ο Ντέιβιντσον έχει πάνω από μια δεκαετία μέχρι να μπορέσει να υποβάλει αίτηση για υπό όρους αποφυλάκιση, έχοντας ήδη αυτή τη στιγμή εκτίσει πέντε χρόνια.

Τα τέσσερα παιδάκια που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα | YouTube

«Δικαιοσύνη είναι να έχω πίσω τα παιδιά μου»

«Αν εξαρτιόταν από εμένα, θα τον έβγαζα έξω αύριο», είπε ο Αμπντάλα και πρόσθεσε: «Δικαιοσύνη είναι να έχω πίσω τα παιδιά μου. Αυτό είναι όλο. Είτε μείνει στη φυλακή μια μέρα είτε εκατό χρόνια, δεν πρόκειται να αλλάξει το πώς νιώθω.»

Ο Ντέιβιντσον συγκλονίστηκε από τα λόγια του Αμπντάλα. «Αυτό είναι πραγματικά κάτι παραπάνω από όσο πρέπει. Είναι απλά ένας στο εκατομμύριο. Ένας απολύτως καταπληκτικός άνθρωπος», είπε αλλά όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι άξιζε να αφεθεί ελεύθερος, ο Ντέιβιντσον απάντησε αρνητικά.

«Δεν νομίζω ότι το αξίζω αυτό. Ήταν ατύχημα και δεν το ήθελα, αλλά φταίω εγώ για ότι έγινε», είπε.

«Δεν πιστεύω ότι αξίζω κάτι... ακόμα και το ότι μου μίλησε ήταν ευλογία».

Ο παρουσιαστής του 7NEWS Spotlight, Μάικλ Γιούσερ, πήγε στη φυλακή με τον Αμπντάλα για τη συνάντηση, ρωτώντας τον Ντέιβιντσον αν είχε ζητήσει συγγνώμη από τον πατέρα. «Το έχω κάνει. Και θα το ξανακάνω», απάντησε ο Ντέιβιντσον.

«Ντάνι, λυπάμαι πραγματικά. Ζητάω συγγνώμη σε εσένα και σε όλη σου την οικογένεια για ό,τι έκανα. Και λυπάμαι βαθιά. Και το μετανιώνω για το υπόλοιπο της ζωής μου.»

Απαντώντας στη συγγνώμη του Ντέιβιντσον ο Αμπντάλα είπε ότι είχε ήδη συμφιλιωθεί με τον δολοφόνο των παιδιών του. «Σε έχω ήδη συγχωρέσει. Ευχαριστώ, αδερφέ», απάντησε!

«Να συνεχίσω να τον μισώ; Τι θα αλλάξει αυτό;»

Πριν από την εκπομπή τους στο «7NEWS», οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί κατ' ιδίαν στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερου προγράμματος επανόρθωσης, σοφρωνισμού και επανένταξης που υπάρχει στην Αυστραλία. Ο Αμπντάλα είπε ότι εκείνη η πρώτη συνάντηση ήταν δύσκολη.

«Ήταν αγχωτικό. Ήταν πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζα», είπε στο «Spotlight».

«Ήταν μια στιγμή που είδα ένα άτομο που πιθανώς ζει με τον πόνο της δολοφονίας τεσσάρων παιδιών και της πρόκλησης εγκεφαλικής βλάβης σε ακόμα ένα παιδί» είπε ο τραγικός πατέρας και πρόσθεσε:

«Αφήνοντας στην άκρη το ότι ήμουν ο πατέρας αυτών των παιδιών, μπορούσα να δω ότι ο άνθρωπος αυτός ζει σε ένα περιβάλλον ενοχής, και πάντα έλεγα, αν έπρεπε να του δώσω ένα όπλο και να του πω, "ή πυροβόλησε αυτά τα παιδιά ή πυροβόλησε τον εαυτό σου", πιθανότατα θα έλεγε, "θα πυροβολήσω τον εαυτό μου αντί για τα παιδιά''. Τι κάνω λοιπόν με αυτό; Να συνεχίσω να τον πληγώνω; Να συνεχίσω να τον μισώ; Τι θα αλλάξει αυτό; Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.»

Με περισσότερο από μια δεκαετία να απομένει στη λήξη της ποινής του, ο Ντέιβιντσον δήλωσε στο «Spotlight» ότι επικεντρώνεται στο να παραμένει απασχολημένος και να διατηρεί το κελί του καθαρό.

«Προσπαθώ να το διατηρήσω έτσι επειδή απλώς πιστεύω ότι φαίνεται καλύτερο και ναι, το κάνει πιο οικείο. Ναι, κι εγώ έτσι ήμουν εξωτερικά», είπε.

Ο Ντέιβιντσον περνάει έως και 17 ώρες την ημέρα μέσα στο κελί του, με τους φρουρούς να κλειδώνουν τους κρατούμενους μέχρι τις 3:30 μ.μ. και στη συνέχεια να τους απελευθερώνουν την επόμενη μέρα μέχρι τις 6:30 π.μ.

Ο Αναπληρωτής Επίτροπος Σωφρονιστικών Υποθέσεων της Νέας Νότιας Ουαλίας, Λέον Τέιλορ, είπε στην εκπομπή ότι όταν ο Ντέιβιντσον μεταφέρθηκε στη συγκεκριμένη φυλακή τοποθετήθηκε σε ξεχωριστή πτέρυγα προστασίας όταν έφτασε.

«[Ο Σάμιουελ] πέρασε αρκετό χρόνο με προστατευτική εντολή κράτησης. Έτσι, εκείνα τα χρόνια ήταν μόνος του χωρίς καμία σχέση για την προστασία του με άλλους κρατούμενους, δεδομένης της φύσης του αδικήματος του και του προφίλ του», είπε ο Τέιλορ.

«Κρίμα που έπρεπε να πίνω για να διασκεδάσω»

Στη συνέντευξη στο Spotlight, ο Ντέιβιντσον μίλησε επίσης για τα γεγονότα που οδήγησαν στο δυστύχημα.

«Άρχισα να πίνω και δεν θυμάμαι πολλά», είπε αναφέροντας πως ήταν με την παρέα του όταν άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ και πως από ένα σημείο και μετά όλα ήταν θολά.

Ο Σάμιουελ Ντέιβιντσον στο κελί του | YouTube

Ο Ντέιβιντσον είπε ότι περίμενε να στρίψει σε ένα φανάρι που «χρειαζόταν μια αιωνιότητα» για να γίνει πράσινο.

«Δεν είμαι καν σίγουρος γιατί οδηγούσαμε, ξέρω μόνο ότι περάσαμε με κόκκινο φανάρι», είπε. «Δεν είχαμε κανέναν έλεγχο πάνω στο αυτοκίνητο. Πήρα τη στροφή τόσο γρήγορα που ούτε ένας οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου δε θα μπορούσε να το κάνει αυτό με επαγγελματικό αυτοκίνητο»!

Αναλογιζόμενος το παρελθόν του, ο Ντέιβιντσον είπε ότι ανυπομονούσε να έρθει το Σαββατοκύριακο για να μεθύσει με τους φίλους του. «Είναι κρίμα που έπρεπε να απολαύσω τη ζωή υπό την επήρεια αλκοόλ, γιατί μπορώ να σας πω ότι οι σκέψεις μου για αυτό είναι εντελώς διαφορετικές τώρα».