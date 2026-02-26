Πέδρο Σάντσεθ: «Δεν πεθαίνω» - Η απάντηση στις φήμες για την υγεία του

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ διέψευσε μέσω ανάρτησής του τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες στα κοινωνικά δίκτυα για την υγεία του.

Αν και αρχικά είχε αγνοήσει τις fake δημοσιεύσεις, τελικά την Πέμπτη προχώρησε σε μια ασυνήθιστη ανάρτηση.

«Δεν πάσχω από καμία καρδιαγγιακή όσο, αλλά ακόμα κι αν είχα, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που υποφέρουν από αυτές και ζουν μια φυσιολογική ζωή χάρη στις δημόσιες υπηρεσίες που (οι δεξιές δυνάμεις) διαλύουν», έγραψε.

La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud.



La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 26, 2026

Η ανάρτησή του γίνεται λίγες ημέρες μετά δημοσίευμα που ισχυριζόταν ότι νοσηλεύεται για θανατηφόρα καρδιαγγειακή πάθηση σε δημόσιο νοσοκομείο στη Μαδρίτη. Το θέμα έφτασε στο ισπανικό κοινοβούλιο, με βουλευτή της αντιπολίτευσης να ζητά διευκρινήσεις για το αν ο Σάντσεθ «αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σάντσεθ

«Η άκρα Δεξιά και η υπερσυντηρητική Δεξιά αναγγέλλουν το τέλος αυτής της κυβέρνησης από την πρώτη κιόλας ημέρα. Τώρα, επιπλέον, διαδίδουν ψευδείς φήμες για την υγεία μου.

Η «μηχανή λάσπης» λειτουργεί πάντα με τον ίδιο τρόπο: εκτοξεύουν τη συκοφαντία από κάποιο ψευδομέσο, οι βουλευτές τους τη διογκώνουν και οι σχολιαστές τους ρυπαίνουν τον δημόσιο διάλογο.

Δεν πάσχω από καμία καρδιαγγειακή νόσο· αλλά ακόμη κι αν συνέβαινε αυτό, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που πάσχουν και ζουν μια φυσιολογική ζωή χάρη στις δημόσιες υπηρεσίες που εσείς αποδομείτε.

Αν ο μόνος τρόπος να ασκείτε αντιπολίτευση είναι το ψέμα, τότε σημαίνει ότι κάνουμε πραγματικά καλή δουλειά.

Η κυβέρνηση θα παραμείνει για πολύ ακόμη».