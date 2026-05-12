Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει 29 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, μια αύξηση 4 δισεκ. δολαρίων σε σύγκριση με μία εκτίμηση που είχε δοθεί τον περασμένο μήνα.

Μόλις έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές όπου οι Ρεπουμπλικάνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα χρειαστεί πιθανόν να δώσουν σκληρή μάχη προκειμένου να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί βλέπουν τα ποσοστά τους να ενισχύονται στις δημοσκοπήσεις, καθώς επιχειρούν να συνδέσουν τον πόλεμο με θέματα που σχετίζονται με το κόστος ζωής.

Την 29η Απριλίου, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως ο πόλεμος εκείνη τη στιγμή είχε στοιχίσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα ελεγκτή, είπε σε βουλευτές σήμερα πως το νέο κόστος που ανακοινώνει περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για τις επισκευές και την αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη.

«Η ομάδα του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας και η ομάδα των ελεγκτών εξετάζουν συνεχώς» αυτά τα στοιχεία, υπογράμμισε ο Χερστ. Ο αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις αυτές έχοντας στο πλευρό του τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, στρατηγό Νταν Κέιν.

Δεν είναι σαφές πώς το Πεντάγωνο υπολόγισε το ποσό των 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια πηγή είπε στο Ρόιτερς τον Μάρτιο ότι η διοίκηση Τραμπ είχε υπολογίσει πως οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου είχαν κοστίσει τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.