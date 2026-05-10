Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: To Ιράν διαβιβάζει μέσω Πακιστάν την απάντηση του στις ΗΠΑ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν διαβιβάζει στο Πακιστάν απάντηση σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου.

Το κείμενο της Τεχεράνης, έρχεται ως απάντηση στο κείμενο που προτάθηκε από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Κατά τη διάρκεια των τρέχουσων ημερών, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να διατυμπανίζει ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει.

«Περιμένω γράμμα (σ.σ. από το Ιράν) απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον. Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός του Κατάρ συνηγόρησε χθες Παρασκευή υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων με το Ιράν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Πόλεμος στο Ιράν: Οι απειλές Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή την εβδομάδα δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλε-συγκέντρωσης υπέρ ενός Ρεπουμπλικανικού υποψηφίου στην Τζόρτζια: «Θα τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος»

«Νομίζω ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες να τελειώσει, και αν δεν τελειώσει, πρέπει να επιστρέψουμε στο να τους βομβαρδίζουμε ολοσχερώς», δήλωσε στο PBS νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ηρεμία στα Στενά του Ορμούζ

Τη στιγμή που διαβιβάζεται η πρόταση το Reuters αναφέρει ότι ηρεμία επικρατεί τις τελευταίες ώρες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από ημέρες επιθέσεων και στρατιωτικών επεισοδίων.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 6/5 καταγράφηκαν ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών αντιτορπιλικών, ενώ ακολούθησαν και τα αντίποινα των ΗΠΑ την Πέμπτη (7/5). Όλα ξεκίνησαν όταν το Ιράν ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν «περιοχές αμάχων». Οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία με το Ιράν στοχεύοντας ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο και ένα άλλο πλοίο που εισήλθε στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο ιρανικός στρατός.

Ένας εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε «περιοχές αμάχων» κατά μήκος των «ακτών Μπαντάρ Χαμίρ, Σιρίκ και Νησιού Κεσμ».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με το Ιράν και αναμένεται να βγει στο φως το περιεχόμενο της απάντησης της Τεχεράνης.

