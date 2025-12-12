Πέντε σεισμοί στην Κύπρο μέσα σε 20 λεπτά: Αισθητή δόνηση που έφτασε τα 4,1 ρίχτερ

Πέντε σεισμοί καταγράφηκαν από το EMSC στην Κύπρο, με την ισχυρή δόνηση να φτάνει τα 4,1 ρίχτερ και να γίνεται αισθητή σε μεγάλο μέρος του νησιού.
Η δεύτερη σεισμική δόνηση που άγγιξε τα 4,1 ρίχτερ, σημειώθηκε 54 χλμ δυτικά της Λευκωσίας, με εστιακό βάθος 8 χλμ, η τρίτη, έντασης 2,5 ρίχτερ, είχε επίκεντρο περίπου 60 χλμ δυτικά της λεμεσού, ενώ η τέταρτη 2,6 ρίχτερ.
Ένας ξεχωριστός πρώτος σεισμός είχε σημειωθεί λίγο νωρίτερα κατά τις 19.18, πάλι περίπου 65 χλμ δυτικά της Λεμεσού, έντασης 3,5 ρίχτερ. Και προ δευτεροκέπτων, ένας πέμπτος εν σειρά σεισμός εντάσεως 2,3 ρίχτερ έγινε αισθητός, με επίκεντρο 48 χλμ δυτικά της Λεμεσού.
- Θερμή υποδοχή Πιερρακάκη στη Βουλή: «Η εκλογή στην προεδρία του Eurogroup είναι νίκη της πατρίδας»
- Droulias Brothers: Τους ακύρωσε συναυλία ο Δήμος Αγίου Δημητρίου - Η αφιέρωση στον Ηλία Κασιδιάρη
- Αν ψάχνατε τον εξαφανισμένο Ντάνο, αυτό είναι το καινούργιο μαχητικό του πρότζεκτ στον ΑΝΤ1+
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.