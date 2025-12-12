Μενού

Πέντε σεισμοί στην Κύπρο μέσα σε 20 λεπτά: Αισθητή δόνηση που έφτασε τα 4,1 ρίχτερ

Πέντε απανωτοί σεισμοί καταγράφηκαν από το EMSC στην Κύπρο, με την πιο ισχυρή δόνηση να φτάνει τα 4,1 ρίχτερ και να γίνεται αισθητή σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Σεισμογράφοι
Σεισμογράφοι που καταγράφουν τον σεισμό | Eurokinissi
Πέντε σεισμοί καταγράφηκαν από το EMSC στην Κύπρο, με την ισχυρή δόνηση να φτάνει τα 4,1 ρίχτερ και να γίνεται αισθητή σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Η δεύτερη σεισμική δόνηση που άγγιξε τα 4,1 ρίχτερ, σημειώθηκε 54 χλμ δυτικά της Λευκωσίας, με εστιακό βάθος 8 χλμ, η τρίτη, έντασης 2,5 ρίχτερ, είχε επίκεντρο περίπου 60 χλμ δυτικά της λεμεσού, ενώ η τέταρτη 2,6 ρίχτερ.

Ένας ξεχωριστός πρώτος σεισμός είχε σημειωθεί λίγο νωρίτερα κατά τις 19.18, πάλι περίπου 65 χλμ δυτικά της Λεμεσού, έντασης 3,5 ρίχτερ. Και προ δευτεροκέπτων, ένας πέμπτος εν σειρά σεισμός εντάσεως 2,3 ρίχτερ έγινε αισθητός, με επίκεντρο 48 χλμ δυτικά της Λεμεσού.

 

