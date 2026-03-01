Πέντε ταξίδια ζωής για solo travellers

Το solo travelling δεν είναι απλά μια νέα τάση. Το να ταξιδεύεις μόνος είναι σίγουρα πρόκληση - σε πολλούς μπορεί να φαίνεται ακόμα και τρομακτικό.
Είναι όμως και εμπειρία, ανανεωτική και απελευθερωτική. Η αίσθηση ελευθερίας, η ευελιξία, οι νέες γνωριμίες και η ευκαιρία να ανακαλύψεις τον εαυτό σου είναι μερικοί από τους λόγους που θα σε κάνουν να αποφασίσεις ένα τέτοιο ταξίδι. Όσο για τον προορισμό; Ακολουθούν μερικές ιδέες για να το τολμήσεις.
