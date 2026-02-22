Μενού

Περιορισμός πτήσεων σε 4 αεροδρόμια της Μόσχας: Συναγερμός λόγω επιθέσεων με drones

Επτά drone που κατευθύνονταν προς την Μόσχα καταρρίφθηκαν. Συναγερμός στις Αρχές.

Reader symbol
Newsroom
Πολωνία Ρωσία drones
Το σημείο όπου έπεσαν drones στην Πολωνία | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας επέβαλαν περιοριστικά μέτρα στις πτήσεις για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή εναέριας κυκλοφορίας Rosaviatsia, την ώρα που η ρωσική πρωτεύουσα δέχεται επίθεση με drone.

Τουλάχιστον επτά drone που κατευθύνονταν προς την Μόσχα καταρρίφθηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ