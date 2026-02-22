Περιορισμός πτήσεων σε 4 αεροδρόμια της Μόσχας: Συναγερμός λόγω επιθέσεων με drones

Τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας επέβαλαν περιοριστικά μέτρα στις πτήσεις για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή εναέριας κυκλοφορίας Rosaviatsia, την ώρα που η ρωσική πρωτεύουσα δέχεται επίθεση με drone.

Τουλάχιστον επτά drone που κατευθύνονταν προς την Μόσχα καταρρίφθηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

