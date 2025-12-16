Περού: Στη φυλακή για 17 χρόνια η τιμωρία αστυνομικών που βίασαν και βασάνισαν τρανς γυναίκα

Σε δεκαεπτά χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκαν τρεις αστυνομικοί που κατηγορούνταν ότι βασάνισαν και βίασαν μια διεμφυλική γυναίκα ενός αστυνομικού τμήματος το 2008, όπως απογφάσισε το δικαστήριο στη Λίμακ.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και καταδίκες τόσο εντός του Περού, όσο και στο εξωτερικό.

Το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΔΑΔ) είχε καταδικάσει το 2020 το Περού για τη βάρβαρη μεταχείριση που υπέστη η Ασούλ Ρόχας, τότε 34 ετών, στο αστυνομικό τμήμα Κάσα Γκράντε, στο βόρειο τμήμα του Περού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΔΔΑΔ, οι αστυνομικοί επιτέθηκαν στη διεμφυλική γυναίκα επειδή «ανήκε στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ».

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logró que se dicte una condena de 17 años de prisión efectiva para los efectivos policiales Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León por los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada en perjuicio de la ciudadana Azul Rojas, perteneciente a la… pic.twitter.com/jU1UWP4AJ6 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 15, 2025

Δύο χρόνια αργότερα, η περουβιανή κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη από το θύμα και με διαταγή του ΔΔΑΔ, το Περού συνέχισε την διεξαγωγή έρευναε σε βάρος των αστυνομικών, που παρέμεναν μολαταύτα ελεύθεροι.

Η απόφαση αναγνώστηκε στην τελευταία ακροαματική διαδικασία της δίκης που είχε αρχίσει τον Ιανουάριο και μεταδιδόταν απευθείας από την τηλεόραση της δικαστικής εξουσίας.

Οι αστυνομικοί Ντίνο Πόνσε, Λουίς Κίσπε και Χουάν Λεόν καταδικάστηκαν να εκτίσουν 17 χρόνια κάθειρξη και το δικαστήριο διέταξε την άμεση φυλάκισή τους. Η περουβιανή εισαγγελία επισήμανε πως υπέβαλαν το θύμα «σε σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση και βιασμό».