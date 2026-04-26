«Πέσαμε στα γόνατα περιμένοντας τα πυρά»: Το χρονικό του πανικού στην Ουάσιγκτον μέσα από τα μάτια μάρτυρα

Μια λαμπερή βραδιά στην αμερικανική πρωτεύουσα μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε σκηνικό απόλυτου εφιάλτη, όταν ο ήχος των όπλων διέκοψε βίαια το ετήσιο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, κορυφαίων αξιωματούχων και της πολιτικής ελίτ των ΗΠΑ, το εμβληματικό Washington Hilton βυθίστηκε στον πανικό μετά την εισβολή ενός ενόπλου.

Ο τυφλός ανταποκριτής του BBC, Γκάρι Ο’Ντόνοχιου, βρισκόταν στην «καρδιά» της αίθουσας δεξιώσεων και, μέσα από μια ανατριχιαστική αφήγηση, ξετυλίγει το κουβάρι του τρόμου που έζησε λεπτό προς λεπτό.

Οι πρώτοι κρότοι και η πτώση στο πάτωμα

Όπως αναφέρει ο ίδιος, η επίθεση εκδηλώθηκε την ώρα του γεύματος: «Μόλις είχα αφήσει κάτω το μαχαίρι και το πιρούνι μου και σχεδόν δεν πρόσεξα τους δυνατούς κρότους που ακούγονταν προς την κύρια είσοδο της αίθουσας χορού στο Washington Hilton».

Λόγω της αναπηρίας του, οι αισθήσεις του λειτούργησαν ως το απόλυτο ραντάρ, αναγνωρίζοντας αμέσως τον κίνδυνο: «Μέσα σε λίγες στιγμές σκέφτηκα – αυτός είναι ο χαμηλός, υπόκωφος ήχος που κάνουν τα ημιαυτόματα όπλα.

Ως τυφλό άτομο, επικεντρώνομαι στους ήχους και άκουσα σπάσιμο γυαλιών. Ύστερα ένιωσα το κεφάλι του συναδέλφου μου, του Ντάνιελ, με τον οποίο μιλούσα, να περνάει δίπλα μου και κατάλαβα ότι έπεφτε στο πάτωμα. Τον ακολούθησα».

Το φάντασμα του Μπάτλερ και η αναμονή του τρόμου

Βρίσκοντας καταφύγιο κάτω από το τραπέζι, οι μνήμες της απόπειρας δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ το καλοκαίρι του 2024 ξύπνησαν βίαια στον δημοσιογράφο. «Ήμουν στα γόνατα, κάτω από το τραπεζομάντιλο, σχεδόν βέβαιος ότι να ‘μαι πάλι, ένα ακόμη βράδυ Σαββάτου, σε άλλη μια προεδρική εκδήλωση, και στη μέση ακόμη μιας επίθεσης με πυροβολισμούς. Ήμουν εκεί στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια τον Ιούλιο του 2024, όταν ο πρόεδρος κόντεψε να χάσει τη ζωή του», θυμάται ο Ο’Ντόνοχιου.

Σκιαγραφώντας τον πανικό που επικράτησε στην αίθουσα, προσθέτει: «Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν γεμάτες ουρλιαχτά και κόσμο που έτρεχε. Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά, γιατί μέσα σε δευτερόλεπτα είχαμε βρεθεί κάτω από το τραπέζι.

Ένας άλλος συνάδελφος μου είπε ότι, τη στιγμή που έπεφταν οι πυροβολισμοί, είδε δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν μέσα στην αίθουσα από τον διάδρομο έξω.

Για τα πέντε ή δέκα λεπτά που μείναμε κάτω από το τραπέζι, όλοι περιμέναμε να δούμε αν κάποιος ένοπλος είχε μπει στην αίθουσα και επρόκειτο να αρχίσει να πυροβολεί τους δυόμισι χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στο δείπνο».

“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.



President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8 — The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026

Την ίδια ώρα, η Μυστική Υπηρεσία βρισκόταν σε απόλυτο συναγερμό για τη φυγάδευση της προεδρικής οικογένειας. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC: «Μια συνάδελφος μου είπε ότι είδε τη Μυστική Υπηρεσία στη σκηνή πίσω μας να απομακρύνει βιαστικά τον Τραμπ, την Μελάνια Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Άλλοι πράκτορες στέκονταν με κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα, με τα όπλα στραμμένα προς το πλήθος, αναζητώντας τυχόν άλλες απειλές».

Τα αμείλικτα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας

Το αρχικό σοκ σύντομα έδωσε τη θέση του στην οργή και στα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Ο Ο’Ντόνοχιου είναι καταπέλτης για την ευκολία με την οποία ο δράστης πλησίασε τον χώρο: «Αμέσως, το μυαλό σου πάει στο τι, στο γιατί και – σε αυτή την περίπτωση – κυρίως στο πώς. Πώς θα μπορούσε ένας ένοπλος να πλησιάσει τόσο κοντά στον πρόεδρο, ξανά;

Όλοι οι δρόμοι γύρω από το Hilton είχαν κλείσει για ώρες, αποκλεισμένοι από τις αρχές. Αλλά η ασφάλεια στον ίδιο τον χώρο δεν ήταν ιδιαίτερα αυστηρή. Ο άντρας στην είσοδο απλώς έριξε μια επιφανειακή ματιά στο εισιτήριό μου από απόσταση περίπου δύο μέτρων».

Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο δημοσιογράφος αποκαλύπτει τον εντελώς επιδερμικό έλεγχο που του έγινε κατά την είσοδό του στην εκδήλωση: «Κατεβήκαμε με το ασανσέρ στην αίθουσα και ένας πράκτορας με έλεγξε με ανιχνευτή, αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα σήματα που προκάλεσαν τα αντικείμενα στην εσωτερική τσέπη του σακακιού μου.

Δεν μου ζήτησαν να δείξω τα πράγματά μου. Με λίγα λόγια, η ασφάλεια έμοιαζε με εκείνη ενός συνηθισμένου Δείπνου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – ενός χωρίς την παρουσία του εν ενεργεία προέδρου».