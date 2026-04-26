Ο άνδρας που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ταυτοποιήθηκε από έναν αξιωματούχο των δυνάμεων επιβολής του νόμου ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν. Πρόκειται για έναν 31χρονο άνδρα από την περιοχή του Λος Άντζελες ο οποίος, όπως φαίνεται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένας απόφοιτος του Caltech ο οποίος εργάζεται ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν είναι κάτοικος του Τόρανς, μιας παραλιακής πόλης της Καλιφόρνια στην περιφέρεια του Σάουθ Μπέι που βρίσκεται κοντά στο Λος Άντζελες και συνορεύει με την περιφέρεια Σάντα Μόνικα Μπέι.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως ο ύποπτος ήταν φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου πραγματοποιούνταν το ετήσιο δείπνο, πρόσθεσε όμως ότι δεν έχει διευκρινισθεί το κίνητρό του.

Πηγές του CBS News ανέφεραν ότι ο δράστης είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Ο δράστης δεν διευκρίνισε αν στόχευε συγκεκριμένα τον Τραμπ.

Αναρτήσεις στο Facebook που φαίνεται ότι σχετίζονται με τον Κόουλ Τόμας Άλεν, δείχνουν ότι το Δεκέμβριο 2024 είχε αναγορευθεί «Δάσκαλος του Μήνα» από το γραφείο στο Τόρανς της C2 Education, μιας ιδιωτικής υπηρεσίας προετοιμασίας μαθητών για το πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε όλες τις ΗΠΑ.

Ένα προφίλ στο LinkedIn με το όνομα του υπόπτου τον περιγράφει ως «πτυχιούχο μηχανολόγο και επιστήμονα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπειρικό ανεξάρτητο δημιουργό ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εκ γενετής δάσκαλο».

Το 2017 έλαβε έναν προπτυχιακό τίτλο σπουδών (bachelor) στη μηχανολογία από το California Institute of Technology (Caltech) και το 2025 πτυχίο στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (California State University) στο Ντομίνγκες Χιλς, σύμφωνα με το προφίλ. Το Caltech αναφέρει σε δήλωση που εξέδωσε ότι ένα πρόσωπο με αυτό το όνομα αποφοίτησε το 2017.

Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία, στο προφίλ φαίνεται ότι έχει εργασθεί τα αρκετά τελευταία χρόνια ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης για τη C2 Education και ως αυτοαπασχολούμενος δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών. Είχε προηγουμένως εργασθεί ως μηχανολόγος για μια εταιρεία με την ονομασία IJK Controls στη Νότια Πασαντίνα και για ένα χρόνο πριν απ' αυτό ως μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Caltech.

Στο προφίλ περιλαμβάνεται επίσης άρθρο τοπικής εφημερίδας «για ένα διαγωνισμό ρομποτικής που κέρδισε η ομάδα μου» το 2016 στο Caltech.

Κάτω από τη ρουμπρίκα «Σκοποί που υποστηρίζω» στο προφίλ του, αναφέρει μόνο «Επιστήμη και Τεχνολογία».

Η Secret Service ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με καραμπίνα και συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ εναντίον πράκτορα της Secret Service στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, έξω από την αίθουσα της εκδήλωσης στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς καθώς και υπουργοί της κυβέρνησης.