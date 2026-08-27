Πέθανε η διάσημη ζωγράφος Γιαγιόι Κουσάμα στα 97 της - Το σπουδαίο έργο της

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 97 ετών άφησε η Γιαγιόι Κουσάμα, ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά πρόσωπα της σύγχρονης τέχνης.

Η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της, σύμφωνα με την οποία η καλλιτέχνιδα πέθανε στις 14 Αυγούστου σε νοσοκομείο του Τόκιο.

Η Κουσάμα άφησε πίσω της ένα έργο που ξεπέρασε τα όρια της ζωγραφικής. Γλυπτική, εγκαταστάσεις, performance, κινηματογράφος, λογοτεχνία, ποίηση και μόδα έγιναν μέρος ενός μοναδικού σύμπαντος, γεμάτου επαναλαμβανόμενα μοτίβα, καθρέφτες, φώτα, έντονα χρώματα και αμέτρητες βούλες.

Η ίδια συνέχισε να κάνει αυτό που αγαπάει πιο πολύ μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Όπως σημειώνει η επίσημη ανακοίνωση, δεν άφησε ποτέ το πινέλο της, συνεχίζοντας να εξερευνά μέσα από την τέχνη την αγάπη, τη ζωή, τον θάνατο και την έννοια του άπειρου.

Η πορεία της στην τέχνη

Η Γιαγιόι Κουσάμα γεννήθηκε το 1929 στο Ματσουμότο της Ιαπωνίας και αργότερα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Πόλης του Κιότο σε ένα παραδοσιακό ιαπωνικό στυλ ζωγραφικής που ονομάζεται νιχόνγκα

Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1958 και ήταν μέρος της πρωτοποριακής σκηνής τηςς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, ειδικά στο κίνημα της ποπ αρτ.

Εκεί άρχισε να δημιουργεί τα περίφημα «Infinity Nets», έργα που βασίζονταν σε αμέτρητες επαναλαμβανόμενες πινελιές και μοτίβα, αλλά και μαλακά γλυπτά και εγκαταστάσεις με καθρέφτες και φώτα.

Οι περίφημες polka dots της Κουσάμα δεν ήταν απλώς ένα αισθητικό στοιχείο.

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Οι επαναλαμβανόμενες τελείες, τα δίχτυα, τα λουλούδια και οι φαλλικές μορφές έγιναν μέρος της δικής της φιλοσοφίας για την «αυτοεξάλειψη» (self-obliteration), μέσα από την επανάληψη και την αίσθηση ότι το άτομο χάνεται μέσα σε ένα μεγαλύτερο, άπειρο σύνολο.

Η καλλιτέχνις πειραματίστηκε παράλληλα με performances, happenings, body painting και αντιπολεμικές δράσεις. Στη δεκαετία του 1960 βρέθηκε στο επίκεντρο της αντικουλτούρας, χρησιμοποιώντας το σώμα, τη μόδα και τον δημόσιο χώρο ως μέρος της καλλιτεχνικής της έκφρασης.

Ωστόσο το έργο που συνδέθηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με το όνομά της, είναι τα «Infinity Mirror Rooms».

Μέσα από καθρέφτες, φώτα και επαναλαμβανόμενες εικόνες, η Κουσάμα δημιουργούσε χώρους, στους οποίους ο επισκέπτης ένιωθε ότι βρίσκεται μέσα σε ένα ατελείωτο σύμπαν.

Οι εγκαταστάσεις αυτές έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο και προσέλκυσαν εκατομμύρια επισκέπτες σε μουσεία και γκαλερί.