Πέθανε η δούκισσα του Κεντ, σε ηλικία 92 ετών

Η Κάθριν, δούκισσα του Κεντ, που ήταν παντρεμένη με τον ξάδελφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β', τον δούκα του Κεντ, απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι η δούκισσα απεβίωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (04/09).

Σε δήλωσή του, το παλάτι ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητας της Δούκισσας του Κεντ.

Η Αυτού Μεγαλειότης απεβίωσε ειρηνικά χθες το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, καθώς και όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ενώνουν τη φωνή τους με τον δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του, για να θρηνήσουν την απώλειά τους και να θυμηθούν με αγάπη την αφοσίωση της δούκισσας σε όλες τις οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόταν, το πάθος της για τη μουσική και την ενσυναίσθησή της για τους νέους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η σημαία της Ένωσης στο Μπάκιγχαμ Παλάς υψώθηκε στο μισό κατά το μεσημέρι ως ένδειξη σεβασμού, ενώ σύντομα θα αναρτηθεί επίσημη ανακοίνωση στα κάγκελα της βασιλικής κατοικίας.

