Πέθανε η εγγονή του Τζόν Φ. Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε ηλικία 35 ετών

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, πέθανε σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, αφού έχασε τη μάχη με την οξεία μυελογενή λευχαιμία.

«Η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε σήμερα το πρωί. Θα βρίσκεται για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου, το Ίδρυμα της Βιβλιοθήκης JFK.

Η Σλόσμπεργκ αποκάλυψε πριν λίγο μόλις καιρό σε ένα συγκινητικό δοκίμιο ότι διαγνώστηκε με μια «σπάνια μετάλλαξη» οξείας μυελογενούς λευχαιμίας τον Μάιο του 2024, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

BREAKING: JFK's granddaughter, Tatiana Schlossberg, the middle child of Caroline Kennedy and Edwin Schlossberg, has died at age 35. Earlier this year, she announced she had acute myeloid leukemia. pic.twitter.com/2XasL5LaJp — Fox News (@FoxNews) December 30, 2025