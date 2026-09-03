Πέθανε η Γκλόρια Στάινεμ, σύμβολο του φεμινιστικού κινήματος στις ΗΠΑ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Γκλόρια Στάινεμ, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από μια πορεία πάνω από έξι δεκαετιών στον αγώνα για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή το ίδρυμά της σε σημερινή του ανάρτηση στο ⁠Instagram.

Σύμφωνα με το ίδρυμά της, η Στάινεμ απεβίωσε χθες, Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, «περιτριγυρισμένη από πολλούς από τους ανθρώπους που αγαπούσε».