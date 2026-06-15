Πέθανε η Τάτι Αλμέιδα, εμβληματική μορφή των Μητέρων της Πλατείας Μαΐου - Δεν βρήκε ποτέ τον γιο της

Την τελευταία της πνοή άφησε η Τάτι Αλμέιδα (Taty Almeida), ιστορικό μέλος των Madres de Plaza de Mayo και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αργεντινή, την Κυριακή 14 Ιουνίου σε ηλικία 95 ετών, όπως ανακοίνωσε η οργάνωσή της, τιμώντας την προσφορά και το παράδειγμά της.

Η Τάτι Αλμέιδα υπήρξε εμβληματική μορφή, άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αργεντινή και επικεφαλής του συλλόγου Madres de Plaza de Mayo.

«Με βαθιά λύπη πρέπει να αναφερθούμε σε αυτή τη θλιβερή είδηση: η αγαπημένη μας Τάτι Αλμέιδα, η πρόεδρος των Μητέρων της Πλατείας του Μαΐου (...) μας άφησε», αναφέρει η ανακοίνωση της οργάνωσης, που γεννήθηκε μέσα από την οργή γυναικών των οποίων τα παιδιά εξαφανίστηκαν στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας στην Αργεντινή.

«Σ’ ευχαριστούμε που μας έμαθες να αγαπάμε, να αντιστεκόμαστε, πως ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός που εγκαταλείψαμε κι ότι δεν υπάρχει δύναμη μεγαλύτερη από αυτή της αγάπης», προσθέτει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τάτι Αλμέιδα βρισκόταν στο νοσοκομείο εδώ και τρεις εβδομάδες. Η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι η σορός της θα ταφεί σήμερα στη συνοικία Όνσε της πρωτεύουσας.

Η Τάτι, της οποία το πλήρες όνομα ήταν Λίντια Στέλα Μερσέδες Μι Ουράνγκα γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 1930. Ήταν εκπαιδευτικός και το 1953 παντρεύτηκε τον συνάδελφό της Χόρχε Αλμέιδα, με τον οποίο απέκτησαν τρία παιδιά.

Άρχισε να ασχολείται με τον ακτιβισμό μετά την εξαφάνιση, το 1975, του γιου της Αλεχάντρο, φοιτητή ιατρικής 20 ετών και αγωνιστή της αριστεράς, μέλους της οργάνωσης Λαϊκός Επαναστατικός Στρατός (ERP).

Η Τάτι Αλμέιδα δεν κατάφερε ποτέ να βρει το πτώμα του Αλεχάντρο. «Αυτή την οργή την μεταμορφώσαμε σε αγάπη, σε ειρηνικό αγώνα», είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο το 2017.

Το έργο της

Από το 1979, η Τάτι Αλμέιδα εντάχθηκε στις Μητέρες της Πλατείας Μαΐου, το κίνημα των γυναικών που ζητούσαν την αλήθεια για τα παιδιά τους. Οι πρώτες δεκατέσσερις γυναίκες είχαν συγκεντρωθεί στις 30 Απριλίου 1997 μπροστά στην προεδρία, τολμώντας να αντισταθούν στο στρατιωτικό καθεστώς στο απόγειο της καταστολής.

Κόρη και αδελφή στρατιωτικών, η Τάτι άργησε να στρατευτεί. «Δεν τολμούσα να πάω. Με το βιογραφικό μου, θα με πέρναγαν για κατάσκοπο», είχε πει, πριν αποκαλέσει την ένταξή της στην οργάνωση ως «αποκάλυψη». Από τότε, ήταν πάντα παρούσα σε κινητοποιήσεις, δίκες και πολιτικές συζητήσεις.