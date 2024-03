Πέθανε ο άνδρας με τα «σιδερένια πνευμόνια»: Η απίστευτη ιστορία του και τα μαθήματα ζωής

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Πωλ Αλεξάντερ, ο Αμερικανός που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως «ο άνθρωπος με τα σιδερένια πνευμόνια», ο οποίος έγινε σύμβολο στις μάχες κατά ανίατων ασθενειών και έδωσε με τη στάση του κουράγιο και δύναμη σε χιλιάδες κόσμου τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται πηγές από το Ντάλας του Τέξας, ο Αλεξάντερ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 11 Μαρτίου.

Ο Πωλ Αλεξάντερ πέρασε πάνω από 70 χρόνια «φυλακισμένος» σε σιδερένιο μηχάνημα υποστήριξης πνευμόνων, καθώς διαγνώστηκε με πολιομυελίτιδα το 1952, σε ηλικία έξι ετών. Η ασθένεια τον άφησε παράλυτο από το λαιμό και κάτω.

Ο Αλεξάντερ δεν μπορούσε να αναπνεύσει μόνος του και η ζωή του βασίστηκε ουσιαστικά στο σιδερένιο μηχάνημα για πάνω από επτά δεκαετίες, ακόμα και όταν έγιναν διαθέσιμες νέες τεχνολογίες.

Τα σιδερένα πνευμόνια και η ατσάλινη θέληση

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, ο Αλεξάντερ δεν το έβαλε ποτέ κάτω και πέτυχε πολλά στη ζωή του ως συγγραφέας και δικηγόρος. Ο ίδιος δεν παραιτήθηκε και έκανε πολλά ταξίδια, ενώ όσοι τον γνώρισαν τον θυμούνται για τη θετική του στάση και το χαμόγελό του.

Στα 21 του, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που αποφοίτησε από γυμνάσιο στο Ντάλας χωρίς να παρακολουθήσει ποτέ μάθημα δια ζώσης.

Έγινε δεκτός στο Southern Methodist University, παρά τις πολλές ενστάσεις από τη διοίκηση του πανεπιστημίου και στη συνέχεια φοίτησε στη νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Ώστιν.

Ακολούθησε το όνειρό του να γίνει δικηγόρος και εκπροσώπησε πελάτες στο δικαστήριο, όπου έδινε το παρών με ειδική στολή και ένα τροποποιημένο αναπηρικό καροτσάκι.

Οργάνωσε επίσης μια καθιστική διαμαρτυρία για τα δικαιώματα αναπηρίας και δημοσίευσε τα δικά του απομνημονεύματα, με τίτλο «Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung».

Για να γράψει τις 155 σελίδες του βιβλίου με τα απομνημονεύματά του, ο Πωλ Αλεξάντερ χρειάστηκε πέντε χρόνια. Ο ίδιος έγραφε κάθε λέξη με ένα στυλό στερεωμένο στο στόμα του.

Ο αναπνευστήρας, ένα μεγάλο κίτρινο μεταλλικό κουτί, που χρησιμοποιούσε για όλη του σχεδόν τη ζωή ο Πωλ, απαιτεί από τους ασθενείς να ξαπλώνουν μέσα, με τη συσκευή σφιχτά στερεωμένη γύρω από το λαιμό τους.

Κράτησε τα σιδερένια πνευμόνια

Παρά τη διαθεσιμότητα πιο σύγχρονων αναπνευστήρων, ο Πωλ αποφάσισε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το σιδερένιο μηχάνημα επειδή το είχε συνηθίσει.

Επίσης, οι νεότερες συσκευές προϋποθέτουν σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Πωλ δεν άφησε ποτέ τη συσκευή να τον εμποδίσει να ταξιδεύει με αεροπλάνα, να προσεύχεται στην εκκλησία, να επισκέπτεται τον ωκεανό και να ερωτεύεται.

Όταν ήταν στο πανεπιστήμιο, γνώρισε την Κλερ, την οποία αργότερα αρραβωνιάστηκε.

Η πολιομυελίτιδα είναι μια μολυσματική ιογενής νόσος που επηρεάζει την αναπνευστική λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να προκαλέσει μυϊκή αδυναμία και παράλυση.

Μεταδίδεται μέσω μολυσμένου νερού και τροφής ή επαφής με μολυσμένο άτομο. Έχει εκριζωθεί σε μεγάλο βαθμό από όλο τον κόσμο μετά την ευρεία χρήση του εμβολίου που τέθηκε σε χρήση τη δεκαετία του 1950.

Η ασθένεια παραμένει ενδημική σε τέσσερις μόνο χώρες σήμερα: τη Νιγηρία, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν.