Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας πέθανε σε ηλικία 89 ετών, αφού διακομίστηκε στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα για τη θεραπεία μιας σπάνιας πάθησης του αίματος.

Το παλάτι στο Όσλο ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή (28/08), στις 06:35 τοπική ώρα (04:35 GMT), στο εθνικό νοσοκομείο του Όσλο.

Όπως μεταδίδει το BBC, το τελευταίο 24ωρο πριν τον θάνατό του, μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν επισκεφθεί τον βασιλιά, ενώ πλήθος κόσμου είχε αφήσει λουλούδια έξω από το παλάτι.

Ο Χάραλντ ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Νορβηγίας που γεννήθηκε στη χώρα μετά τον 14ο αιώνα. Στον θρόνο θα τον διαδεχθεί ο γιος του, Χάακον.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, έπειτα από 35 χρόνια στον θρόνο, θα μείνει στη μνήμη ως μια δημοφιλής και μεταρρυθμιστική προσωπικότητα που εκσυγχρόνισε τη μοναρχία, αψήφησε την παράδοση παντρευόμενος μια γυναίκα που δεν ανήκε σε βασιλική οικογένεια και λειτούργησε ως ενοποιητική δύναμη στις πιο δύσκολες στιγμές της Νορβηγίας.

Οι αναλυτές των βασιλικών θεμάτων τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο προσιτό, σεβαστό και αγαπητό, αποκαλώντας τον «παππού» του έθνους και «βασιλιά του λαού» – τίτλος που χρησιμοποιούνταν και για τον πατέρα του, τον βασιλιά Όλαφ Ε΄.

Μετά τις επιθέσεις με βόμβες και πυροβόλα όπλα στο Όσλο και το νησί Ουτόγια το 2011, ο Χάραλντ κάλεσε τους Νορβηγούς να στηρίξουν ο ένας τον άλλον και να μην «αφήσουν τον φόβο να κυριαρχήσει».

Πιο πρόσφατα, ο Χάραλντ και η οικογένειά του ήρθαν αντιμέτωποι με προβλήματα υγείας και σκάνδαλα, κυρίως λόγω της σχέσης της νύφης του, Μέτε-Μάριτ, με τον εκλιπόντα καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και της καταδίκης του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, για βιασμό.