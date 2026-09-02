Πέθανε ο Βίκτορ Μίλερ: Ο σεναριογράφος που γέννησε τον κινηματογραφικό εφιάλτη του «Παρασκευή και 13»

Ο Βίκτορ Μίλερ, ο άνθρωπος που υπέγραψε το σενάριο της εμβληματικής ταινίας τρόμου «Παρασκευή και 13», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο Deadline, η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από τον γιο του, Ίαν Μίλερ, ο οποίος ανέφερε πως ο πατέρας του άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου.

Αποχαιρετώντας τον, ο Ίαν προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση: «Ήταν ο πιο έξυπνος και ο πιο αστείος άνθρωπος. Καλλιέργησε σε εμένα, αλλά και σε πολλούς άλλους, την αγάπη για τη φωτογραφία, τη μουσική και την αφήγηση ιστοριών».

Ο Μίλερ έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο το 1980, όταν παρέδωσε το σενάριο για το πρώτο «Παρασκευή και 13» σε σκηνοθεσία του Σον Σ. Κάνινγχαμ. Η ταινία δεν γνώρισε απλώς τεράστια εμπορική επιτυχία, αλλά αποτέλεσε την απαρχή ενός από τα πιο θρυλικά και μακρόβια franchises στην ιστορία των ταινιών τρόμου.



Οι επαγγελματικοί δεσμοί του Μίλερ με τον Κάνινγχαμ, ωστόσο, είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Είχε συνυπογράψει με τον Στιβ Μάινερ την οικογενειακή κωμωδία «Manny’s Orphans» (1978), την οποία επίσης σκηνοθέτησε ο Κάνινγχαμ, ενώ την ίδια χρονιά έγραψε την κωμωδία «Here Come the Tigers» χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Arch McCoy. Μετά την τεράστια επιτυχία του «Παρασκευή και 13», οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά το 1982 στο θρίλερ «A Stranger Is Watching».

Όσο για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον σπουδαίο δημιουργό, ο γιος του ανακοίνωσε πως η εκδήλωση στη μνήμη του θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, σε μια ημερομηνία που θα αποτελέσει τον ιδανικό φόρο τιμής στο έργο του: «Την Παρασκευή και 13, φυσικά».