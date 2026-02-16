Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ, γνωστός μεταξύ άλλων για τους ρόλους στις ταινίες «O Νονός» και «Αποκάλυψη Τώρα», πέθανε σε ηλικία 95 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η σύζυγός του.

Η ανακοίνωση της συζύγου του

«Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον πολύτιμο φίλο και έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ έφυγε ήρεμα στο σπίτι μας, περιτριγυρισμένος από αγάπη και θαλπωρή

Για τον κόσμο, ήταν ένας ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ, σκηνοθέτης, αφηγητής. Για μένα, ήταν απλώς τα πάντα. Το πάθος του για την τέχνη του συναγωνιζόταν μόνο τη βαθιά του αγάπη για τους ρόλους του, για ένα εξαιρετικό γεύμα και για τις ζεστές συζητήσεις με φίλους», ανέφερε η σύζυγός του Λουσιάνα στο Facebook.

Οι 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ και το αγαλματίδιο που κέρδισε

Γεννημένος στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ έλαβε την πρώτη από τις πολλές υποψηφιότητές του για Όσκαρ το 1973, για τον β’ ανδρικό ρόλο του στην ταινία The Godfather και ακολούθησαν άλλες έξι. Το χρυσό αγαλματίδιο του απονεμήθηκε το 1984 για την ερμηνεία του στο γουέστερν δράμα Tender Mercies και ήταν για Α' Ανδρικό Ρόλο.

Ξεχώρισε επίσης με τους ρόλους του στις ταινίες Αποκάλυψη Τώρα, Secondhand Lions και στη σειρά του HBO Lonesome Dove.