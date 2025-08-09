Πέθανε ο διοικητής της αποστολής Apollo 13, Τζέιμς Λόβελ

Σε ηλικία 97 ετών έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη (7/8) Αμερικανός αστροναύτης Τζέιμς Λόβελ (James Lovell), ευρύτερα γνωστός ως ο διοικητής της δραματικής αποστολής Apollo 13 στη Σελήνη το 1970, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για τη φράση «Χιούστον, είχαμε πρόβλημα».

Ο Τζέιμς Λόβελ υπήρξε ένας από τους πιο έμπειρους αστροναύτες της NASA, έχοντας συμμετάσχει σε τέσσερις επανδρωμένες αποστολές: Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 και Apollo 13.

🥲 Legendary NASA astronaut James Lovell has died — he was the one who said the famous line, “Houston, we have a problem.”



Lovell was 97 years old.



The astronaut took part in the first flight to the Moon: in 1968, aboard Apollo 8, together with Frank Borman and William Anders,… pic.twitter.com/1rVYnuf83V — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2025

Τζέιμς Λόβελ: Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του την Παρασκευή, αναφέρονται με συγκίνηση τα «εξαιρετικά επιτεύγματά του τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή» και η «θρυλική του ηγεσία» στις πρώτες διαστημικές αποστολές.

«Πάνω απ’ όλα, όμως, για εμάς ήταν ο πατέρας, ο παππούς και το στήριγμα της οικογένειάς μας. Ήταν ο Ήρωάς μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Η δήλωση καταλήγει με λόγια βαθιάς εκτίμησης: «Θα μας λείψει το αστείρευτο θάρρος του, το χιούμορ του και ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο ενέπνεε όλους γύρω του να πιστεύουν στο ακατόρθωτο. Ήταν πραγματικά ξεχωριστός».

Ο υπηρεσιακός διευθυντής της NASA, Σον Ντάφι, σε επίσημη δήλωσή του, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της υπηρεσίας: «Η NASA αποχαιρετά τον Λοχαγό Τζέιμς Λόβελ με βαθιά θλίψη. Η ζωή και το έργο του ενέπνευσαν γενιές ολόκληρες. Με το αλύγιστο θάρρος και τον χαρακτήρα του, συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο της διαστημικής εξερεύνησης, οδηγώντας το έθνος μας στο φεγγάρι και μετατρέποντας μια κρίση σε σημαντικό μάθημα. Τιμούμε τη μνήμη του, καθώς γιορτάζουμε την κληρονομιά του».

