Πέθανε ο ηθοποιός Bill Cobbs - Είχα παίξει στην ταινία «Μία Νύχτα στο Μουσείο»

Σε ηλικία 90 ετών πέθανε ο ηθοποιός Bill Cobbs, ο οποίος «διέγραψε» μία μακροχρόνια πορεία στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε περίπου 200 ταινίες κατά τη διάρκεια της πεντηκονταετούς καριέρας του.

Ο Bill Cobbs, όπως αναφέρει ο Guardian, είχε συμμετάσχει σε ταινίες όπως το «Bodyguard» και «Μία Νύχτα στο Μουσείο» και έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι του στο Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια, όπως επιβεβαίωσε ο αδελφός του Τόμας Τζ. Κομπς.

Ο εκπρόσωπός του Τσακ Ι Τζόουνς δήλωσε στο Associated Press ότι ως πιθανή αίτια θανάτου προσδιορίστηκαν τα φυσικά αίτια. Ο αδελφός του Κομπς ανέφερε πως ήταν ένας «αγαπημένος συνεργάτης, μεγάλος αδελφός, θείος, πρότυπο γονέα, νονός και καλός φίλος».

«Ο Bill Cobbs γιόρτασε πρόσφατα και με χαρά τα 90α γενέθλιά του περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα» έγραψε επίσης ο αδερφός του, για να προσθέσει: «Ως οικογένεια παρηγορούμαστε γνωρίζοντας ότι ο Μπιλ έχει βρει την ειρήνη και την αιώνια ανάπαυση με τον Ουράνιο Πατέρα. Ζητάμε τις προσευχές και τα συλλυπητήριά σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Ποιος ήταν ο Bill Cobbs

Γεννημένος στο Κλίβελαντ, ο Bill Cobbs εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το The Hudsucker Proxy των αδελφών Κοέν, ως μάνατζερ της Γουίτνεϊ Χιούστον στο The Bodyguard, το 1986 στο αθλητικό δράμα του Μάρτιν Σκορτσέζε The Color of Money, το Demolition Man, ως προπονητής στο Air Bud και ως φρουρός ασφαλείας στο Night at the Museum.

Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη σε έναν φευγαλέο ρόλο στο The Taking of Pelham One Two Three του 1974.

Ο Bill Cobbs συμμετείχε σε περίπου 200 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ο ηθοποιός έγινε ιδιαίτερα γνωστός τις δεκαετίες του 1950, 1960 και 1970, καθώς οι κινηματογραφιστές και οι τηλεοπτικοί παραγωγοί στρέφονταν σ' αυτόν για μικρούς και μεγάλους ρόλους.