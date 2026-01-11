Πέθανε ο Μπομπ Γουίρ των Grateful Dead σε ηλικία 78 ετών

Ο Μπομπ Γουίρ του συγκροτήματος Grateful Dead πέθανε από υποκείμενη πνευμονική πάθηση, έχοντας δώσει μάχη με τον καρκίνο. Ήταν 78 ετών.

Ο θρυλικός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπόμπι Γουίρ. Έφυγε ήρεμα, περιστοιχισμένος από αγαπημένα πρόσωπα, αφού νίκησε γενναία τον καρκίνο με τον τρόπο που μόνο ο Μπόμπι ήξερε. Δυστυχώς, υπέκυψε σε υποκείμενα προβλήματα στους πνεύμονες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Και συνεχίζει: «Για περισσότερα από 60 χρόνια, ο Μπόμπι βρισκόταν συνεχώς στον δρόμο. Κιθαρίστας, τραγουδιστής, αφηγητής και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, ο Μπόμπι θα παραμείνει για πάντα μια καθοδηγητική δύναμη, της οποίας η μοναδική καλλιτεχνική έκφραση αναδιαμόρφωσε την αμερικανική μουσική».

Ο Μπομπ Γουίρ διαγνώστηκε με καρκίνο τον Ιούλιο του περασμένου έτους και ξεκίνησε θεραπεία λίγες εβδομάδες πριν επιστρέψει στη σκηνή για έναν τριήμερο εορτασμό των 60 χρόνων μουσικής στο Golden Gate Park του Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια.

«Εκείνες οι εμφανίσεις — συγκινητικές, γεμάτες ψυχή και φως — δεν ήταν αποχαιρετισμοί, αλλά δώρα», μοιράστηκε η οικογένειά του. «Άλλη μία πράξη αντοχής. Ένας καλλιτέχνης που επέλεξε, ακόμη και τότε, να συνεχίσει με τους δικούς του όρους.

«Δεν υπάρχει εδώ αυλαία που πέφτει οριστικά. Περισσότερο η αίσθηση κάποιου που ξεκινά ξανά το ταξίδι του. Και έτσι τον αποχαιρετούμε όπως αποχαιρέτησε κι εκείνος τόσους από εμάς: με έναν αποχαιρετισμό που δεν είναι τέλος, αλλά ευλογία. Ανταμοιβή για μια ζωή που άξιζε να τη ζήσει κανείς».

Ο Γουίρ εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame μαζί με τα μέλη του συγκροτήματός του το 1994 και τιμήθηκε ως Kennedy Center Honoree το 2024.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Νατάσα, και τις δύο τους κόρες.