Πέθανε ο Ντικ Τσέινι, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σε ηλικία 84 ετών

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι, πρωήν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, σε ηλικία 84 ετών.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε η οικογένειά του, αναφέρει πως ο Ντικ Τσέινι πέθανε από επιπλοκές πνευμονίας και καρδιακής και αγγειακής νόσου ενώ μαζί του ήταν η σύζυγός του Λιν, οι κόρες του Λιζ και Μαίρη και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Ο Τσέινι χαρακτηρίστηκε ως ο «πιο ισχυρός αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ».

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2001 έως το 2009 υπό την προεδρία του Τζορτζ Μπους και ήταν μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Υπήρξε επίσης Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1989 έως το 1993.

Επίσης, υπηρέτησε ως Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών για την μονοεδρική περιφέρεια της πολιτείας του Ουαϊόμινγκ από το 1979 έως το 1989, καθώς και ως 7ος Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου υπό τον πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ, από το 1975 έως το 1977.

Για ένα μικρό διάστημα, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 1989, υπηρέτησε ως Υφηγητής της Μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τσέινι, θεωρείται ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον Πόλεμο του Ιράκ και στον «Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας».