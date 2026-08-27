Πέθανε ο Πίτερ Κάλεν, ήταν η φωνή του Optimus Prime στους «Transformers»

Ο θρυλικός ηθοποιός φωνής Πίτερ Κάλεν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Σύμφωνα με το TMZ απεβίωσε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες την Τετάρτη. Ο Καναδός ηθοποιός είχε δανείσει τη φωνή του σε ρόλους όπως εκείνος του Optimus Prime στη σειρά ταινιών Transformers καθώς και άλλων πρότζεκτ.

Η αιτία του θανάτου του δεν έχει διασαφηνιστεί.

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

«Ο Πίτερ Κάλεν απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια – και φυλαγμένος στις καρδιές των πολλών φίλων του και των αμέτρητων θαυμαστών του παγκοσμίως.

Η οικογένειά του σας ζητά να τιμήσετε την αξιοσημείωτη κληρονομιά του υπηρετώντας τις κοινότητές σας και καθοδηγώντας τους άλλους με συμπόνια, ακεραιότητα και αφοσίωση και να θυμάστε πάντα 'να είστε αρκετά δυνατοί για να είστε ευγενικοί», ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση.



Ο Πίτερ Κάλεν έδωσε τη φωνή του σε πολλούς ακόμα αγαπημένους ρόλους, όπως ο Γκαρής στο «Γουίνι το Αρκουδάκι», ο Μοντερέι Τζακ στο Chip 'n Dale: Rescue Rangers και του ΚΑΡ στο Knight Rider.