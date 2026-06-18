Πέθανε ο Ρόμπερτ Θέρμαν: Ένας σπουδαίος ακαδημαϊκός και πατέρας της Ούμα Θέρμαν

Την τελευταία του πνοή στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης άφησε το πρωί της Τρίτης, 16 Ιουνίου, ο Ρόμπερτ Α.Φ. Θέρμαν, ένας από τους σημαντικότερους μελετητές του θιβετιανού βουδισμού, διακεκριμένος ακαδημαϊκός και πατέρας της Ούμα Θέρμαν.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα η διοίκηση του Tibet House US, του πολιτιστικού κέντρου που ο ίδιος συνίδρυσε με όραμα τη διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη της θιβετιανής κουλτούρας στον δυτικό κόσμο.

Πέρα από το τεράστιο ακαδημαϊκό, πνευματικό και συγγραφικό του έργο, ο Ρόμπερτ Θέρμαν ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό και ως ο πατέρας της διάσημης χολιγουντιανής ηθοποιού, Ούμα Θέρμαν. Ο εκλιπών είχε αποκτήσει την πρωταγωνίστρια του «Kill Bill» και υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιό από τον γάμο του με το μοντέλο και μετέπειτα ψυχοθεραπεύτρια, Νένα φον Σλέμπρουγκ (Nena von Schlebrügge).

Παρά τη μεγάλη λάμψη της κόρης του και την έκθεση στα φώτα του Χόλιγουντ, ο ίδιος πορεύτηκε πάντα με σεμνότητα, παραμένοντας απόλυτα προσηλωμένος στον δικό του, πνευματικό δρόμο και αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν αφιέρωσε τη ζωή του στη βαθιά μελέτη του θιβετιανού βουδισμού. Μέσα από το πλούσιο συγγραφικό, μεταφραστικό και ακαδημαϊκό του έργο, αποτέλεσε τον βασικό δίαυλο επικοινωνίας για τη γνωριμία του δυτικού κοινού με τη βουδιστική φιλοσοφία και παράδοση του Θιβέτ.

Υπηρέτησε ως Καθηγητής Ινδο-Θιβετιανών Βουδιστικών Σπουδών «Jey Tsong Khapa» στο Τμήμα Θρησκείας του Πανεπιστημίου Κολούμπια για τρεις δεκαετίες (μέχρι το 2020).

Έγραψε, επιμελήθηκε και μετέφρασε πλήθος θεμελιωδών βιβλίων για τον θιβετιανό βουδισμό. Οι New York Times τον είχαν αναγνωρίσει ως τον κορυφαίο Αμερικανό εμπειρογνώμονα στο αντικείμενό του.Το περιοδικό TIME τον είχε επιλέξει ως έναν από τους 25 πιο επιδραστικούς Αμερικανούς για το 1997.

Ο θάνατός του σκόρπισε βαθιά θλίψη σε όσους μαθήτευσαν δίπλα του και συνεργάστηκαν μαζί του. Η επίσημη ανακοίνωση του Tibet House US στο Instagram ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Ρόμπερτ Α.Φ. Θέρμαν, διακεκριμένος Αμερικανός μελετητής του βουδισμού [...] του οποίου οι διδασκαλίες διαμόρφωσαν αμέτρητες ζωές, απεβίωσε το πρωί της Τρίτης, 16 Ιουνίου».

Σημαντικές προσωπικότητες του χώρου έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής. Ο Μπεν Ντέκερ, δάσκαλος διαλογισμού και διευθυντής προγραμμάτων στο Rythmia, αποχαιρέτησε τον ακαδημαϊκό γράφοντας πως «ένας γίγαντας έφυγε από τη σκηνή», τονίζοντας την ικανότητά του να χτίζει γέφυρες «χωρίς να θυσιάσει το βάθος, την αυστηρότητα, το χιούμορ ή την ανθρωπιά».

Από την πλευρά του, ο Άλεξ Γκρέι, συνιδρυτής του Chapel of Sacred Mirrors, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Σ’ ευχαριστούμε, Τένζιν Μπομπ! Σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, πολύτιμε δάσκαλε, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας».

Η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Ρόμπερτ Θέρμαν θεωρείται ανεκτίμητη για τη σύγχρονη πνευματική αναζήτηση και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Θιβέτ.