Πέθανε ο Willie Colón, ο πιο θρυλικός τραγουδιστής της σάλσα - Το έργο του

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Σάββατο (21/2) ο Wilie Colón, μια μεγάλη προσωπικότητα της λάτιν μουσικής σκηνής, σε ηλικία 73 ετών.

Η ανακοίνωση του θανάτου του Κολόν ήρθε από την οικογένειά του, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο. Έπασχε στο αναπνευστικό του, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία.

Είχε επιβιώσει από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα το 2021, το οποίο παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή, ωστόσο αυτή τη φορά ο θρυλικός μουσικός, γνωστός ως «El Malo del Bronx», δεν κατάφερε να νικήσει.

Το έργο του

Ο William Anthony Colón Román γεννήθηκε στο Μπρονξ το 1950 σε μια οικογένεια από το Πουέρτο Ρίκο. Το τρομπόνι του έγινε το εργαλείο του για να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής. Ήδη από την ηλικία των 15 ετών, ο Colón ηχογραφεί μουσική.

Κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, «El Malo», στα 17 του, το οποίο χαρακτήριζε την περσόνα του και αμφισβητούσε τα σύγχρονα μουσικά πρότυπα. Μαζί με συγχρόνους του όπως ο Johnny Pacheco, ο Colón αναγνώρισε ότι η μουσική μπορούσε να πει ιστορίες.

Το έργο του φώτισε την εμπειρία των μεταναστών και τις προκλήσεις της ζωής στην πόλη, ενώ παράλληλα ενθάρρυνε την υπερηφάνεια των Λατίνων. Η καριέρα του Colón διακρίνεται από συνεργασίες που επαναπροσδιόρισαν τη σάλσα.

Η συνεργασία του με τον Héctor Lavoe δημιούργησε εμβληματικά τραγούδια όπως το «Aguanile» και το «La Murga». Ενώ ο Colón παρείχε καινοτόμες ενορχηστρώσεις που συνδύαζαν βραζιλιάνικους ρυθμούς και τζαζ, ο Lavoe έδωσε στις παραστάσεις χάρισμα.