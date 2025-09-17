Πέθανε σε ηλικία 49 ετών ο «Omen», μουσικός παραγωγός της Beyoncé και του Drake

Ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός Σίντνεϊ Μπράουν (Sidney Brown), γνωστός και ως Omen, ο οποίος είχε συνεργαστεί με αστέρες όπως ο Drake, ο Lil Wayne και η Beyoncé, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη.

Ο «Omen», συγκεκριμένα εντοπίστηκε νεκρός στο ανατολικό Χάρλεμ της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα, ενώ ήταν 49 ετών.

Ο δημιουργός επιτυχιών, ο οποίος ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Omen» στη μουσική βιομηχανία, ανακαλύφθηκε από ένα μέλος της οικογένειάς του στις 13 Σεπτεμβρίου, όπως επιβεβαίωσε η μητέρα του Martha Brown στο TMZ.

Η «αιτία και ο τρόπος θανάτου του Μπράουν βρίσκονται υπό περαιτέρω διερεύνηση», ανέφερε σε δήλωσή του το Γραφείο του Επικεφαλής Ιατροδικαστή της πόλης.

Οι αγαπημένοι του πήγαν να τον βρουν αφού οι συνάδελφοί του σήμαναν συναγερμό όταν δεν εμφανίστηκε για την προγραμματισμένη του εμφάνιση ως DJ στο Barawine Harlem, όπου εργαζόταν για πάνω από μια δεκαετία.

«Ήταν υγιής. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν άρρωστος, οπότε όλα αυτά είναι αρκετά ξαφνικά», δήλωσε η αδελφή του, Nicole Iris Brown, 43 ετών, μιλώντας στο αμερικάνικο δίκτυο, NBC News.

«Ελπίζω οι άνθρωποι να θυμούνται ότι ήταν πρόθυμος να βοηθήσει τη νεότερη γενιά. Πάντα έδινε μεγάλη σημασία στο να βοηθά τους νεότερους να ξεκινήσουν την καριέρα τους και να μπουν στο παιχνίδι. Το θέμα ήταν μόνο η μουσική, ανεξάρτητα από το ποιος ήταν ο καλλιτέχνης».

Με πληροφορίες από New York Post