Πέθανε στα 101 ο γηραιότερος κατάδικος των ΗΠΑ: Γλίτωσε 8 εκτελέσεις και «παίζει» να ήταν αθώος

Ο Φράνσις Κλίφορντ Σμιθ, ένας άνθρωπος που έγινε μέρος της αμερικανικής ποινικής ιστορίας, πέθανε πρόσφατα στα 101 του χρόνια, έχοντας φάει μέχρι τότε το τελευταίο του γεύμα οκτώ φορές.

Ο επί χρόνια θανατοποινίτης, έχοντας αποφύγει την εκτέλεσή του κάθε φορά, θεωρήθηκε ως ο κρατούμενος με τη μεγαλύτερη κάθειρξη στις ΗΠΑ, προτού πεθάνει τον Ιούνιο σε ηλικία 101 ετών.

Καταδικασμένος για φόνο το 1950, όταν ήταν 25 ετών, πάντα υποστήριζε την αθωότητά του, δήλωσαν στο BBC όσοι τον γνώριζαν.

Francis Clifford Smith, the longest serving prisoner in US history, has died at 101. https://t.co/oOE7rwbgLt — The Boston Globe (@BostonGlobe) August 13, 2026

Φράνσις Κλίφορντ Σμιθ - 76 χρόνια χαμένα

Ο Άντριους Μπανέβιτσιους, υπεύθυνος ενημέρωσης του Τμήματος Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων του Κονέκτικατ, αφηγήθηκε πώς ο Σμιθ συνήθιζε να ταΐζει τα πουλιά όσο βρισκόταν στη φυλακή Όσμπορν.

«Έβαζε όσο περισσότερο ψωμί μπορούσε... μέσα στα ρούχα του», είπε ο Μπανέβιτσιους, προσθέτοντας: «Όλοι έκαναν τα στραβά μάτια σε αυτό επειδή ήξεραν ότι απλώς τάιζε τα πουλιά».

Ο Σμιθ ήταν ένας νεαρός μικροεγκληματίας όταν κατηγορήθηκε το 1949 για τη δολοφονία του Γκρόβερ Χαρτ, ενός νυχτοφύλακα σε ένα γιοτ κλαμπ στο Κονέκτικατ.

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Ήταν ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη δολοφονία, αλλά ο άλλος συμφώνησε σε διακανονισμό και κατέθεσε εναντίον του Σμιθ, ο οποίος αργότερα κρίθηκε ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού.

Η ενοχή του Σμιθ και τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων καταδικάστηκε έχουν αμφισβητηθεί με την πάροδο των ετών - συγκεκριμένα αφότου μάρτυρες ανακάλεσαν τις καταθέσεις τους και ένας άλλος κρατούμενος ομολόγησε αργότερα τη δολοφονία.

Ένας από τους αστυνομικούς που είχαν ανακρίνει τον Σμιθ μετά τη σύλληψή του κατέθεσε αργότερα ότι πίστευε ότι ο Σμιθ ήταν αθώος.

«Δεν είμαι καν σίγουρος ότι ήταν παρών στη δολοφονία», ανακοίνωσε ο Ταγματάρχης Λίο Κάρολ στο Συμβούλιο Χάριτος, σύμφωνα με την Boston Globe. Αυτές οι αμφιβολίες του εξασφάλισαν μια αναστολή από τις πολλές προγραμματισμένες εκτελέσεις του.

Το 1954, η θανατική του ποινή μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη. Ο Σμιθ έμεινε στη φυλακή για περισσότερα από 70 χρόνια - εκτός από τρία σύντομα χρονικά διαστήματα ελευθερίας.

Δραπέτευσε από τη φυλακή το 1967, αλλά συνελήφθη ξανά 12 ημέρες αργότερα. Το 1974, πήγε σπίτι του την παραμονή των Χριστουγέννων και επέστρεψε την επόμενη μέρα, είπε ο Μπανέβιτσιους.

Στη συνέχεια, το 1975, του χορηγήθηκε αναστολή και έμεινε έξω για περίπου 10 μήνες - αλλά σύντομα συνελήφθη για μικροκλοπή και οπλοκατοχή, κάτι που αποτελούσε παραβίαση της αναστολής του.

Ο Ρίτσαρντ Σπαράκο, πρώην εκτελεστικός διευθυντής αυτού που τώρα ονομάζεται Συμβούλιο Χάριτος και Απαλλαγής υπό Όρους, δήλωσε στην εφημερίδα Hartford Courant ότι ο Σμιθ απέρριψε αρκετές προσπάθειες να επιστρέψει στην αποφυλάκιση υπό όρους μέχρι το 2020, όταν του χορηγήθηκε εποπτευόμενη αποφυλάκιση υπό όρους και μεταφέρθηκε σε οίκο ευγηρίας για ηλικιωμένους εντός του δικαστικού συστήματος.

Η Δρ. Στέφανι Προστ, ερευνήτρια σε ηλικιωμένους και φυλακές στο Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ στο Κεντάκι, δήλωσε στο BBC ότι οι περισσότερες φυλακές έχουν έναν κρατούμενο σαν τον Σμιθ.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2025, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω που βρίσκονται στη φυλακή αυξήθηκε κατά σχεδόν 400% μεταξύ 1991 και 2021.