«Καμπάνα» εκατομμυρίων κατά της Ryanair από τον επιβάτη που βρέθηκε μισός έξω από το αεροπλάνο

Σε δικαστικές ενέργειες κατά της Ryanair προσανατολίζεται δικηγόρος που υποστηρίζει ότι εκπροσωπεί 36 επιβάτες της πτήσης, στην οποία ένας 61χρονος άνδρας βρέθηκε με το κεφάλι και τον ώμο του έξω από το αεροσκάφος, μετά την αποκόλληση παραθύρου λίγο μετά την απογείωση, όπως μεταδίδει η γερμανική Bild.



Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία. Ο Λιούμπισα Κάροβιτς καθόταν ακριβώς δίπλα στο παράθυρο, όταν αυτό αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί απότομη αποσυμπίεση στην καμπίνα.



Ο 61χρονος βρέθηκε με το κεφάλι και τον δεξί ώμο έξω από το αεροσκάφος, ενώ η σύζυγός του, Σβετλάνα, προσπάθησε να τον κρατήσει από τα πόδια για να μην παρασυρθεί πλήρως από το αεροσκάφος.



Η ίδια περιέγραψε στη Nova τις δραματικές στιγμές, λέγοντας πως σκέφτηκε: «Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί». Τελικά, με τη βοήθεια δύο ακόμη επιβατών, κατάφεραν να τραβήξουν τον Λιούμπισα ξανά μέσα στην καμπίνα.

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Ο άνδρας έχασε αρκετές φορές τις αισθήσεις του και υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι, καθώς και εγκαύματα. Αρχικά δεν μπορούσε να μιλήσει, ενώ οι γιατροί του συνέστησαν να φορά αυχενικό κηδεμόνα για έξι εβδομάδες.

Έρευνα για τα αίτια της αποκόλλησης

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της αμερικανικής National Transportation Safety Board (NTSB), ένα πτερύγιο του κινητήρα έσπασε λίγο μετά την απογείωση. Τμήματα του κινητήρα εκτοξεύτηκαν προς την άτρακτο, προκαλώντας ζημιές στο αεροσκάφος, σπάζοντας το παράθυρο και οδηγώντας σε αποσυμπίεση της καμπίνας.



«Θραύσματα του κινητήρα διαπέρασαν την άτρακτο και η καμπίνα αποσυμπιέστηκε», αναφέρουν οι ερευνητές στην προκαταρκτική έκθεσή τους.



Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης υπολείμματα πουλιού στον κινητήρα, στοιχείο που ενδέχεται να υποδεικνύει πρόσκρουση πτηνού ως πιθανή αιτία της θραύσης του πτερυγίου. Ωστόσο, ο δικηγόρος Βασίλειος Τσιάρας αμφισβητεί ότι μια πρόσκρουση πουλιού θα μπορούσε από μόνη της να προκαλέσει τόσο εκτεταμένες ζημιές.



Ο ίδιος δήλωσε στη γερμανική Bild ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εναντίον ποιων εταιρειών θα στραφούν νομικά οι επιβάτες.



«Το αν θα κινηθούμε εναντίον της Ryanair, της Boeing, των εταιρειών συντήρησης ή του κατασκευαστή του κινητήρα – ή εναντίον περισσότερων από μία από αυτές τις εταιρείες – θα το ανακοινώσουμε όταν έχουμε στα χέρια μας την τελική έκθεση των ειδικών για τα αίτια της ζημιάς στον κινητήρα», ανέφερε.

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Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι προετοιμάζεται ήδη νομική προσφυγή, ενώ μια πιθανή ομαδική αγωγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποζημιώσεις και συνολικό κόστος που θα ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η αντιπαράθεση με την Ryanair

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και αντιπαράθεση μεταξύ του δικηγόρου και του διευθύνοντος συμβούλου της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι.



Ο Ο'Λίρι είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «πολύ αναστατωτική και τραυματική εμπειρία» για τους επιβάτες, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ο Κάροβιτς «δεν βγήκε έξω από το παράθυρο» και απορρίπτοντας ως υπερβολικούς ορισμένους από τους ισχυρισμούς για το περιστατικό.



Ο Τσιάρας απάντησε χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό αυτό «γελοίο».



«Υπήρχαν περίπου 70 άνθρωποι στο αεροπλάνο που είδαν τι συνέβη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία: αν ο άνδρας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, θα είχε παρασυρθεί έξω από το παράθυρο και δεν θα είχε επιβιώσει», υποστήριξε.



Η NTSB έχει ήδη ζητήσει από τον Ο'Λίρι να μην προβαίνει σε δημόσιες εκτιμήσεις σχετικά με τα αίτια του περιστατικού, υπενθυμίζοντάς του ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.



Η τελική έκθεση των Αμερικανών ερευνητών δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί και αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το αν και κατά ποιων εταιρειών θα κινηθούν τελικά οι επιβάτες.



Η Ryanair, από την πλευρά της, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει την υπόθεση έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα της NTSB.