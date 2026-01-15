Πέθανε στα 48 της η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι

Σε ηλικία 48 ετών έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι, γνωστή ως «Μπίμπι», μόλις λίγους μήνες μετά την επίσημη αποκάλυψη της ύπαρξής της στη βιογραφία του θρυλικού τραγουδιστή των Queen. Η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι η Μπίμπι έδινε χρόνια μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου της σπονδυλικής στήλης.
Η ύπαρξή της κρατήθηκε μυστική για 48 χρόνια, γνωστή μόνο στον στενό κύκλο του Μέρκιουρι – στους γονείς του, την αδελφή του, τα μέλη του γκρουπ και στη Mary Austin, τον μεγάλο έρωτα της ζωής του. Σύμφωνα με τη συγγραφέα Λέσλι-Αν Τζόουνς, που αποκάλυψε την κόρη του στο βιβλίο Love, Freddie, ο Φρέντι Μέρκιουρι την αποκαλούσε τρυφερά «Bibi», «trésor» και «little froggie», και είχε γράψει τραγούδια εμπνευσμένα από εκείνη, όπως τα «Bijou» και «Don’t Try So Hard».
Η Τζόουνς επιβεβαιώνει ότι διαθέτει στοιχεία DNA που αποδεικνύουν πως ο Μέρκιουρι ήταν ο βιολογικός της πατέρας, αποτέλεσμα μιας μυστικής σχέσης του τραγουδιστή το 1976.
