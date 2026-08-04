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Πέθανε στον ύπνο του ο αθλητής του UFC, Άλαν Νασιμέντο

Σε ηλικία μόλις 34 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Βραζιλιάνος αθλητής του UFC, Άλαν Νασιμέντο, ο οποίος πέθανε στον ύπνο του.

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Allan Nascimento
Allan Nascimento | UFC - X
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Ο Βραζιλιάνος μαχητής, αθλητής του UFC, Άλαν Νασιμέντο (Allan Nascimento) πέθανε στον ύπνο του σε ηλικία 34 ετών, σκορπώντας θλίψη στον χώρο του αθλητισμού. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη καρδιακή προσβολή. 

Η συλλυπητήρια δήλωση του UFC ανέφερε: «Σήμερα το πρωί, Δευτέρα 3 Αυγούστου, ο αγαπημένος μας μαχητής και υποδειγματικός μαχητής βάρους μύγας, Άλαν Νασιμέντο, βρέθηκε αναίσθητος μετά από προφανώς καρδιακή προσβολή στον ύπνο του.

Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας που ανταποκρίθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Οι σκέψεις μας και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τους συμπαίκτες και τους αγαπημένους του Άλαν σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή». 

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