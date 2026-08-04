Πέθανε στον ύπνο του ο αθλητής του UFC, Άλαν Νασιμέντο

Ο Βραζιλιάνος μαχητής, αθλητής του UFC, Άλαν Νασιμέντο (Allan Nascimento) πέθανε στον ύπνο του σε ηλικία 34 ετών, σκορπώντας θλίψη στον χώρο του αθλητισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη καρδιακή προσβολή.

Η συλλυπητήρια δήλωση του UFC ανέφερε: «Σήμερα το πρωί, Δευτέρα 3 Αυγούστου, ο αγαπημένος μας μαχητής και υποδειγματικός μαχητής βάρους μύγας, Άλαν Νασιμέντο, βρέθηκε αναίσθητος μετά από προφανώς καρδιακή προσβολή στον ύπνο του.

This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.



Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr — UFC (@ufc) August 3, 2026

Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας που ανταποκρίθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Οι σκέψεις μας και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τους συμπαίκτες και τους αγαπημένους του Άλαν σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».