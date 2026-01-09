Πέτρο: «Πραγματική απειλή» οι δηλώσεις του Τραμπ για επέμβαση στην Κολομβία

Ως «πραγματική απειλή» κρίνει τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για στρατιωτική επέμβαση στην Κολομβία, ο πρόεδρος της χώρας της λατινικής Αμερικής, Γκουστάβο Πέτρο.

Μετά την επέμβαση τη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο ρεπουμπλικάνος έστρεψε τα βέλη του στην Κολομβία, κρίνοντας πως δεν είναι κακή ιδέα μία στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα.

Τραμπ και Γκουστάβο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη (07/01), μετά από την οποία ο Αμερικάνος είπε ότι θα συναντήσει τον ομόλογό του στο «άμεσο μέλλον» και έκρινε ως «μεγάλη του τιμή» τη μεταξύ τους συνομιλία.

Κολομβιανός αξιωματούχος εξήγησε πως η επαφή είχε πολύ καλά αποτελέσματα καθώς υπήρξε αλλαγή στάσης «και στις δύο πλευρές».

Ωστόσο, τα όσα δήλωσε ο Πέτρο στο BBC δεν αποτελούν απόδειξη των λεγομένων του αξιωματούχου.

Ενημέρωσε πως η τηλεφωνική κλήση είχε διάρκεια μίας ώρας, «την περισσότερη από την οποία μιλούσα εγώ» και καλύφθηκε εκτενώς η καταγγελία - Τραμπ - περί «διακίνησης ναρκωτικών από την Κολομβία». Ακόμα τού εξέθεσε την άποψή του για τη Βενεζουέλα και «τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική, όσον αφορά στις ΗΠΑ».

Ακόμα, έκρινε πως με τη στάση τους οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να καταστούν από «κυρίαρχη δύναμη» σε «απομονωμένη χώρα».

«Αντί οι Ηνωμένες Πολιτείες που κυριαρχούν στον κόσμο – ένα αυτοκρατορικό όνειρο – θα απομονωθούν από τον κόσμο. Οι αυτοκρατορίες δεν χτίζονται με απομόνωση».

Κατήγγειλε, δε, πως η χώρα για «δεκαετίες» αντιμετωπίζει άλλες κυβερνήσεις, ιδίως στη Λατινική Αμερική, ως «αυτοκρατορία», αγνοώντας το νόμο.

Επέκρινε, έντονα, τη δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), αναφέροντας πως τα μέλη της λειτουργούν σαν «ναζιστικές ταξιαρχίες».