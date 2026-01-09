Τραμπ: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο - Όριο το δικό μου μυαλό, η δική μου ηθική»

«Δεν ενδιαφέρει το Διεθνές Δίκαιο» τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξή στους NYT που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (8/1), με φόντο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις Δυνάμεις Delta.

Μάλιστα, προσέθεσε ότι μόνο η δική του «ηθιική» αποτελεί το όριο του. «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο. Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει», δήλωσε ενώ ερωτηθείς αν πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τηρούν το διεθνές δίκαιο, είπε «ναι», αλλά πρόσθεσε: «Εξαρτάται από τον ορισμό σας για το διεθνές δίκαιο. Δεν έχω σκοπό να βλάψω κανέναναν».

Την ίδια στιγμή οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ καθώς φέρεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ «την έχει βάλει στο μάτι» μαζί με Κούβα και Κολομβία.

Όταν ερωτάται αν προτεραιότητά του είναι η απόκτηση της Γροιλανδίας ή η διατήρηση του NATO, αποφεύγει την ευθεία απάντηση, παραδεχόμενος ωστόσο ότι «μπορεί να είναι επιλογή» στους New York Times.

Ο στενός σύμβουλός του, Στίβεν Μίλερ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ενώ «μπορούμε να μιλάμε όσο θέλουμε για τις περιπλοκές των διεθνών σχέσεων», «ζούμε σε έναν κόσμο που κυβερνάται από την εξουσία, από τη βία».