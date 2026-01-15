Πέτυχε η απαγόρευση στην Αυστραλία: «Κατέβηκαν» 5 εκατ. λογαριασμοί ανηλίκων στα social media σε ένα μήνα

Η Αυστραλία απαγόρευσε τη χρήση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών, μέτρο με το οποίο φλερτάρει και η Ελλάδα, και τα στιχεία που προκύπτουν είναι ελπιδοφόρα.

Για να μιλήσουμε με αριθμούς σύμφωνα με τηναυστραλιανή ρυθμιστική αρχή διαδικτυακής ασφάλειας eSafety έχουν απενεργοποιηθεί σχεδόν πέντε εκατομμύρια λογαριασμοί εφήβων στο διάστημα από την ανακοίνωση της απαγόρευσης στις 10 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για τα πρώτα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου, τα οποία δείχνουν ότι οι εταιρείες λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για να τηρήσουν έναν νόμο που προβλέπει πρόστιμα έως και 49,5 εκατ. αυστραλιανά δολάρια (περίπου 33 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, χωρίς ωστόσο να αποδίδει ευθύνη στα παιδιά ή στους γονείς τους.

Ο αριθμός των λογαριασμών που απενεργοποιήθηκαν υπερβαίνει κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις πριν από την ψήφιση του νόμου και αντιστοιχεί σε περισσότερους από δύο λογαριασμούς για κάθε Αυστραλό ηλικίας 10 έως 16 ετών, με βάση τα δημογραφικά δεδομένα.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργοί λογαριασμοί ανηλίκων και ότι είναι ακόμη πρόωρο να γίνει λόγος για πλήρη συμμόρφωση.

