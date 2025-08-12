Το πιο γλυκό βίντεο στο ίντερνετ: Γατάκι κυνηγάει περιστέρια και το διαδίκτυο «λιώνει»

Είναι κυνηγός, είναι αιλουροειδές, ταυτόχρονα είναι το πιο γλυκό πράγμα που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα στο διαδίκτυο, όπου ένα μωρό, μεταφορικά, γατάκι, αποτυπώνεται να «βγαίνει» για κυνήγι προσπαθώντας να πιάσει περιστέρια.

Τρέχοντας με «πολύ μεγάλη ταχύτητα», πηδάει στον αέρα χωρίς να καταφέρνει να πιάσει κάτι. Ήταν η πρώτη «αποτυχημένη» προσπάθεια της μικρής γάτας να πιάσει περιστέρι, με το ίντερνετ να λιώνει πάρα ταύτα.

Ακολούθησε μία δεύτερη και μία τρίτη προσπάθεια, προτού καταλάβει το μικρό γατάκι ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο να πιάσει κάποιο θήραμά του. Κατάφερε, όμως, να χαρίσει μία από τις πιο γλυκές στιγμές στο παγκόσμιο διαδίκτυο, με αρκετούς να γράφουν: «Ας ευχηθούμε καλή τύχη για την επόμενη φορά».

The internet is melting over a video of a kitten going on its first hunt.



Let’s wish the little guy good luck. pic.twitter.com/4cd9Fjy5uX — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2025