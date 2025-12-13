Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο «κακός» του Χόλιγουντ σε ηλικία 60 ετών

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα του στη Νέα Υόρκη ο ηθοποιός Πίτερ Γκριν (Peter Greene) που στις περισσότερες ταινίες που συμμετείχε έπαιζε τον ρόλο του «κακού».
Όπως αναφέρει η New York Post, τον θάνατο του ηθοποιού σε ηλικία μόλις 60 ετών, επιβεβαίωσε ο μάνατζερ του, το βράδυ της Παρασκευής.
Ο Πίτερ Γκριν εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, στην περιοχή Lower East Side, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια θανάτου του έως τώρα.
Ο Πίτερ Γκριν ήταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Η Μάσκα», «Pulp Fiction» και «Usual Suspects».
«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», είπε ο Γκρεγκ Έντουαρντς, συνεχίζοντας: «Αληθινά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο πιο μεγάλη γινόταν. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος».
Ο εκπρόσωπος του Γκριν ανέφερε ότι ο ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots».
