Πλημμύρες σαρώνουν το Βιετνάμ: Τουλάχιστον στους 9 οι νεκροί στα κεντρικά της χώρας

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και τουλάχιστον πέντε αγνοούμενοι από τις μεγάλες πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό Βιετνάμ, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Έξι από τις ανθρώπινες απώλειες είναι στην πόλη Ντανάνγκ που είναι ένας από τους πιο διάσημους παραλιακούς προορισμούς, αλλά και στην αρχαία πόλη Χόι Αν, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση.

Four people have died and four others are in critical condition after suffering carbon monoxide poisoning from generator fumes in Da Nang City, central Vietnam, local health authorities confirmed on Tuesday.



Read more: https://t.co/NHMOLlmB1h pic.twitter.com/iKzAHyIJ2n — Tuoi Tre News (@VietNewsGateway) October 29, 2025