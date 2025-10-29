Μενού

Πλημμύρες σαρώνουν το Βιετνάμ: Τουλάχιστον στους 9 οι νεκροί στα κεντρικά της χώρας

Το Βιετνάμ πλήττεται από ισχυρές και φονικές πλημμύρες.

Πλημμύρες στο Βιετνάμ
Πλημμύρες στο Βιετνάμ | X.com / Tuoi Tre News
Τουλάχιστον εννέα νεκροί και τουλάχιστον πέντε αγνοούμενοι από τις μεγάλες πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό Βιετνάμ, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Έξι από τις ανθρώπινες απώλειες είναι στην πόλη Ντανάνγκ που είναι ένας από τους πιο διάσημους παραλιακούς προορισμούς, αλλά και στην αρχαία πόλη Χόι Αν, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση.

 

