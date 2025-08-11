Πλημμύρες στην Ιαπωνία: Εκατομμύρια πολίτες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Οι αρχές της Ιαπωνίας κάλεσαν εκατομμύρια πολίτες να απομακρυνθούν από τις οικίες τους τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Από τα ακραία καιρικά φαινόμενα υπάρχουν ήδη αναφορές για αγνοούμενους.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν πλημμυρισμένες περιοχές στον νομό Κουμαμότο, όπου σπίτια, καταστήματα και οχήματα έχουν καλυφθεί από νερά που φτάνουν περίπου στο ένα μέτρο.

Μέσα σε μόλις έξι ώρες, στην πόλη Ταμάνα —που έχει πληγεί περισσότερο— καταγράφηκαν περισσότερα από 37 εκατοστά βροχής, αριθμός που συνιστά τοπικό ρεκόρ σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή των πολιτών, καλώντας σε υψηλότατο επίπεδο επαγρύπνησης.

Περισσότεροι από τρεις εκατομμύρια κάτοικοι έχουν λάβει οδηγίες για εκκένωση, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Στον νομό Κουμαμότο, περίπου 384.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Στην πόλη Κόσα του Κουμαμότο, ένας άνδρας αγνοείται μετά από κατολίσθηση που κατέστρεψε το σπίτι του, όπως ανέφερε τοπικός αξιωματούχος στο AFP.

Στη Μισάτο, σωστικά συνεργεία επιχειρούν να απεγκλωβίσουν έναν ηλικιωμένο άνδρα που έχει παγιδευτεί στο σπίτι του, επίσης λόγω κατολίσθησης.

Παράλληλα, δύο ακόμη άνθρωποι αγνοούνται στην πόλη Φουκουόκα, αφού παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK.