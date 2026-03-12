Πληρώνουν μέχρι και 145.000 δολάρια για να φύγουν από την εμπόλεμη Μέση Ανατολή

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές, λόγω των κινδύνων που προκύπτουν από τις εκατέρωθεν επιθέσεις, οι «ούλτρα-πλούσιοι» στρέφονται στις ιδιωτικές πτήσεις - μη λογίζοντας το κόστος - για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από τον κίνδυνο.

Η ζήτηση για ιδιωτικές πτήσεις τσάρτερ από τη Μέση Ανατολή έχει αυξηθεί κατακόρυφα από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, με όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν αστρονομικά ποσά.

«Η ζήτηση για ιδιωτικές πτήσεις τσάρτερ έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, καθώς τα δρομολόγια των εμπορικών αεροπορικών εταιρειών σε μέρη της περιοχής έχουν γίνει περιορισμένα ή αναξιόπιστα» δήλωσε στο CNN την Τρίτη ο John Matthews, πρόεδρος και ιδρυτής της εταιρείας ιδιωτικών τζετ AirX.

Δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν αποκλειστεί και, παρόλο που ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ανοίγουν πλέον έναν περιορισμένο αριθμό δρομολογίων, όσοι έχουν εξαιρετικά μεγάλο εισόδημα έχουν βρει έναν τρόπο να παρακάμψουν το χάος: ναυλώνοντας ιδιωτικά τζετ.

«Βλέπουμε αιτήματα από οικογένειες, πολυεθνικές εταιρείες που μετεγκαθιστούν ανώτερα στελέχη και μεγαλύτερες ομάδες, όπως αθλητικές ομάδες και περιοδεύουσες παραγωγές που πρέπει ακόμη να μετακινηθούν» είπε ο ίδιος.

Ο Bernardus Vorster, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ιδιωτικών πτήσεων SHY Aviation, δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ότι συνήθως οι ιδιωτικές πτήσεις από Ομάν, Ντουμπάι ή Σαουδική Αραβία είναι περί τις 10, πλέον όμως ο αριθμός αυξήθηκε σε 98.

Μια ομάδα 12 ατόμων και ο σκύλος τους πέταξαν από το Μουσκάτ στην Κωνσταντινούπολη, ένα ταξίδι πέντε ωρών, και πλήρωσαν 145.000 δολάρια, ενημέρωσε ο ίδιος.

Η ίδια πτήση θα κόστιζε περίπου 60.000 δολάρια πριν από τη σύγκρουση, ωστόσο η κρίσιμη συγκυρία έχει οδηγήσει σε σημαντικά άνοδο των ναύλων.

Οι περισσότεροι απογειώνονται από την πρωτεύουσα του Ομάν ή της Σαουδικής Αραβίας, καθώς ο εναέριος χώρος και οι διάδρομοι πτήσης είναι πιο προβλέψιμοι, και η Κωνσταντινούπολη αναδεικνύεται ως ο δημοφιλέστερος προορισμός, λόγω εγγύτητας. Αλλά, πολλοί είναι και εκείνοι που πετούν για Αθήνα ή Βομβάη.

Ωστόσο, οι ιδιωτικές πτήσεις δεν μπορούν να βοηθήσουν στον επαναπατρισμό περισσοτέρων πολιτών, από την εμπόλεμη ζώνη, καθώς μπορούν να μεταφέρουν περιορισμένο αριθμό επιβατών.