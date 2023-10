Ποια είναι η 21χρονη Μάγια που κρατάει όμηρο η Χαμάς

Πριν μερικές ώρες δημοσιεύτηκε από τη Χαμάς ένα βίντεο που δείχνει τη νεαρή Μάγια η οποία βρίσκεται στη Γάζα, να ζητάει βοήθεια ώστε να επιστρέψει σπίτι της.

Πρόκειται για μια κοπέλα μόλις 21 ετών και απήχθη από τη Χαμάς σε μουσικό φεστιβάλ του Ισραήλ το προηγούμενο Σάββατο (7/10). Είναι κάτοικος του Shoam στο Ισραήλ και έχει γαλλική υπηκοότητα.

Η μητέρα της μίλησε σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ και ζητάει από τον κόσμο να τη βοηθήσει, ώστε να επιστρέψει η κόρη της ζωντανή στο σπίτι.

Σύμφωνα με το Sky News, δήλωσε: «Δεν ήξερα αν ήταν ζωντανή ή νεκρή μέχρι χθες, το μόνο που ήξερα είναι ότι μπορεί να την απήγαγαν. Χθες είδα το μωρό μου στην τηλεόραση. Είδα ότι είναι ζωντανή… Μπορώ να δω ότι πυροβολήθηκε στον ώμο. Μοιάζει σαν να είναι τρομοκρατημένη. Μοιάζει σαν να πονάει πολύ».

«Παρακαλώ τον κόσμο να φέρει το μωρό μου πίσω στο σπίτι. Πήγε μόνο σε ένα πάρτι, σε ένα φεστιβάλ για να διασκεδάσει. Και τώρα είναι στη Γάζα. Το μήνυμα προς την κόρη μου είναι ότι την αγαπώ πάρα πολύ και μου λείπει τόσο πολύ».

«Όλες αυτές τις ημέρες σκέφτηκα πως θα την αγκαλιάσω όταν επιστρέψει και αυτό είναι που με κράτησε δυνατή και συγκεντρωμένη. Ίσως, γι' αυτό να είναι εντάξει, θέλω να πω σε όλους του άλλους γονείς, σκεφτείτε θετικά».

