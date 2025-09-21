Ποια Καλίφα και Αμπέλα Ντέιντζερ: Αυτό το amateur ζευγάρι σαρώνει στο Pornhub όσο κανείς

Στην επαγγελματική πορνογραφία, δεν υπάρχει έλλειψη ηθοποιών με αντυπωσιακό ρεσουμέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος και για τους απλούς «θνητούς», για να δώσουν τη δική τους «νότα».

Πορνοστάρ όπως η Angela White, η Riley Reid και η Mia Khalifa είναι όλες διαβόητες στον κόσμο του περιεχομένου για ενήλικες, αλλά αν κάνετε swipe στην ερασιτεχνική ενότητα στο Pornhub, θα διαπιστώσετε ότι μερικοί «φυσιολογικοί» άνθρωποι έχουν επίσης αρκετά μεγάλο κοινό θαυμαστών.

Πάρτε για παράδειγμα του γνωστούς ως Yinyleon, ένα παντρεμένο ζευγάρι που έγιναν οι πιο δημοφιλείς ερασιτέχνες στον ιστότοπο το 2022, ξεπερνώντας χιλιάδες άλλους δημιουργούς και κατακτώντας τον πολυπόθητο τίτλο.

Yinyleon: Στον «Όλυμπο» του Pornhub

Οι Yiny και Leon - πιο γνωστοί με το καλλιτεχνικό τους όνομα Yinyleon - έχουν ανεβάσει εκατοντάδες βίντεο στην ιστοσελίδα όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 1,2 δισεκατομμύρια προβολές.

Το ζευγάρι από το Τέξας κέρδισε επίσης τον τίτλο του Pornhub το 2021, οπότε έχουν χτίσει αρκετή φήμη στον τομέα της δημιουργίας περιεχομένου για ενήλικες και πιστεύουν ότι η αυθεντικότητα της σχέσης τους, έχει βοηθήσει πραγματικά.

Η 40χρονη ερμηνεύτρια Γίνι, γεννημένη στο Πουέρτο Ρίκο, και ο 44χρονος σύζυγός της Λέον πιστεύουν ότι το γεγονός ότι το πάθος τους παραμένει άσβεστο μετά από δύο δεκαετίες γάμου είναι αυτό που τους χάρισε το βραβείο του Pornhub.

Σε μια συνέντευξη με το BuzzFeed News, το ζευγάρι μίλησε ανοιχτά για το πώς πήραν την απόφαση να αρχίσουν να γυρίζουν μαζί ροζ βίντεο.

Η Γίνι εξήγησε ότι είχαν δει ένα κλιπ στο YouTube με ένα άλλο ζευγάρι που είχε σημειώσει απίστευτη επιτυχία αφότου μπήκε στη βιομηχανία πορνό και εμπνεύστηκαν να συμμετάσχουν στη διασκέδαση.

Yinyleon: «Και δεν γυρίζουμε ένα πορνό;»

«Ήμασταν πάντα πολύ σεξουαλικοί και έτσι μας ήρθε και είπαμε, "Ας κάνουμε πορνό"», θυμήθηκε .

Μέσα στον πρώτο μήνα από την εγγραφή, το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι μάζεψε περισσότερα από 2.000 δολάρια.

Αλλά καθώς η βάση των θαυμαστών τους συνέχισε να αυξάνεται σε μέγεθος, ο Γίνι και ο Λεόν έκτοτε μπορούν να χρηματοδοτούν τον τρόπο ζωής τους σχεδόν εξ ολοκλήρου με τα κέρδη τους.

Λένε ότι τώρα κερδίζουν μεταξύ 15.000 δολαρίων και 25.000 δολαρίων τον μήνα για το περιεχόμενό τους.

Μιλώντας για την επιτυχία τους, ο Λέον είπε: «Είναι γελοίο. Ήμουν στον στρατό για 13 χρόνια, αλλά έφυγα επειδή αυτά που έβγαζα στον στρατό σε ένα χρόνο, εδώ τα βγάζω σε ενάμιση μήνα, δύο μήνες».

Καθώς οι Yinyleon έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στη βιομηχανία πορνό, έχουν καταφέρει να βελτιώσουν δραστικά τις δεξιότητες παραγωγής τους, κάτι που τους έχει φέρει πολύ περισσότερους θαυμαστές - αλλά τα βίντεό τους σε εξωτερικούς χώρους είναι αυτά που έχουν σημειώσει την πραγματική επιτυχία.

Για παράδειγμα, το δίδυμο μπορεί να βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του να κάνει σεξ στη μέση ενός τρεξίματος ή πεζοπορίας - και το Pornhub ανέφερε ότι το σεξ σε εξωτερικό χώρο ήταν μια κατηγορία που είχε αυξηθεί κατά ένα εντυπωσιακό 121% το 2022.

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πορνοστάρ», είπε ο Λέον. «Ποτέ δεν θα είναι πρόθεσή μου να προσπαθήσω να δείχνω επαγγελματίας ή κάτι τέτοιο».

«Αλλά δόξα τω Θεώ που ο κόσμος λέει, "Ουάου, τι υπέροχη παραγωγή έχετε". Στην πραγματικότητα, είμαστε απλώς εμείς και ένα κινητό τηλέφωνο».

Πηγή: LadBible