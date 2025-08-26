Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Στόχος τα καρτέλ ή ακόμη μία ιμπεριαλιστική επέμβαση

Μία «ανάσα» από τις ακτές της Βενεζουέλας (σ.σ. μία από τις πιο πλούσιες, αν όχι πιο πλούσια, σε αποθέματα πετρελαίου χώρες) βρίσκονται τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη θάλασσα της νότιας Καραϊβικής, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει λόγο για «επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών».

Οι αναλυτές, έχοντας ως εικόνα την ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ τον 20 και 21ο αιώνα, με το δίκιο τους είναι πιο δύσπιστοι ως προς τις προθέσεις της «καλύτερης Δημοκρατίας στον κόσμο» στη Βενεζουέλα και για τον Νικολά Μαδούρο.

Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον αριστερό Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο ότι εμπλέκεται σε κυκλώματα διακίνησης κοκαΐνης και συνεργάζεται με καρτέλ ναρκωτικών. Στις 7 Αυγούστου, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διπλασίασαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια, αφού τον κατηγόρησαν ότι είναι «ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο».

Η πραγματικότητα, όμως, μπορεί να διαφέρει δεδομένης της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

VIDEO: Venezuela rallies militia volunteers in response to US 'threat'.



Civil servants, housewives and retirees alike line up to volunteer to join a civilian militia – dubbed the “Bolivarian Militia”. It comes after the US stationed three warships off the country’s coast and… pic.twitter.com/ZtAOWHKjMC — AFP News Agency (@AFP) August 26, 2025

Τι κάνουν τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε απάντηση, ο Μαδούρο κάλεσε εκατομμύρια κατοίκους της Βενεζουέλας να ενταχθούν στις πολιτοφυλακές, λέγοντας: «Κανένα αυτοκρατορικό κράτος δεν θα αγγίξει το ιερό έδαφος της χώρας μας».

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι στέλνει 15.000 στρατιώτες στα σύνορά της με την Κολομβία για να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Γιατί λοιπόν τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τα ύδατα της Βενεζουέλας και πώς το βλέπουν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας;, αναρωτιούνται αναλυτές ανά τον κόσμο.

Πολλά ειδησεογραφικά μέσα αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποστείλει πολεμικά πλοία στη νότια Καραϊβική, λέγοντας ότι αυτές οι αποστολές έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των απειλών για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ που προέρχονται από οργανώσεις στην περιοχή, τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει ως «ναρκοτρομοκρατικές».

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι ο Τραμπ υπέγραψε μια μυστική οδηγία με την οποία διέταξε το Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον ορισμένων λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών που οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει ως ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Τη Δευτέρα, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διέταξαν την αποστολή επιπλέον πλοίων στη νότια Καραϊβική, επικαλούμενο δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με την αποστολή.

Οι πηγές ανέφεραν στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι το USS Lake Erie, ένα καταδρομικό με κατευθυνόμενα βλήματα, και το USS Newport News, ένα πυρηνικό υποβρύχιο ταχείας επίθεσης, θα φτάσουν στην περιοχή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Την περασμένη εβδομάδα, πολλά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Aegis κατευθύνονταν προς τα ύδατα της Βενεζουέλας.

We’re told U.S. warships off Venezuela are about “stopping drugs” and “defending democracy.”

But peel back the propaganda, and the motives look very different. 🧵 pic.twitter.com/ykmcss8dY7 — Jackson Dessalino (@jaxondessalino) August 26, 2025

Σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν για την αποστολή – τα οποία μίλησαν ανώνυμα στο Reuters – τα USS San Antonio, USS Iwo Jima και USS Fort Lauderdale κατευθύνονταν προς τις ακτές της Βενεζουέλας, μεταφέροντας 4.500 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων 2.200 πεζοναυτών.

Και στις δύο αναφορές, το Reuters ανέφερε ότι οι ανώνυμες πηγές απέφυγαν να αποκαλύψουν τους συγκεκριμένους στόχους των αποστολών, αλλά υποδήλωσαν ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές κινήσεις είχαν ως στόχο την αντιμετώπιση απειλών για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ που προέρχονταν από «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις».

Στις 14 Αυγούστου, η Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στο οποίο αναφερόταν ότι οι ναύτες και οι πεζοναύτες που είχαν τοποθετηθεί στην Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας Iwo Jima είχαν αναχωρήσει από το Νόρφολκ της Βιρτζίνια και το Camp Lejeune της Βόρειας Καρολίνας. Το δελτίο τύπου δεν αναφέρει ρητά λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή ούτε προσδιορίζει πού θα αναπτυχθεί η ομάδα.

Το δελτίο αναφέρει: «Περισσότεροι από 4.500 ναύτες και πεζοναύτες από την 22η MEU αποτελούν τη δύναμη που επιβαίνει στα τρία αμφίβια πλοία της ARG: το ναυαρχικό USS Iwo Jima (LHD 7) και τα αμφίβια μεταγωγικά πλοία της κλάσης San Antonio USS San Antonio (LPD 17) και USS Fort Lauderdale (LPD 28)».

Στις 19 Αυγούστου, δημοσιογράφοι ρώτησαν την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, για την πιθανότητα αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα. Σε απάντησή της, είπε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει είναι πολύ σαφής και συνεπής. Είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο της αμερικανικής δύναμης για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης».

Η Λέβιτ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την κυβέρνηση του Μαδούρο ως τη νόμιμη κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ο Μαδούρο κέρδισε τις περσινές εκλογές, την ώρα που ΗΠΑ και η Βενεζουέλα δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις από το 2019, αποκαλυπτικό δείγμα -μεταξύ άλλων- για τις γεωπολιτικές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από Al Jazeera.