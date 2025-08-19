Πολεμικό κλίμα μεταξύ Βενεζουέλας και ΗΠΑ: Ο Μαδούρο κατεβάζει 4 εκατ. εθνοφύλακες

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφυλάκων σε όλη τη χώρα, σε αντίδραση στις απειλές των ΗΠΑ, που αναπτύσσουν στρατιωτικούς πόρους στην Καραϊβική.

«Αυτή την εβδομάδα, θα ενεργοποιήσω ειδικό σχέδιο» το οποίο προβλέπει να αναπτυχθούν «πάνω από 4,5 εκατ. εθνοφύλακες για να εγγυηθούν την κάλυψη όλης της εθνικής επικράτειας», ανέφερε ο πρόεδρος, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Πρόκειται για άνδρες «προετοιμασμένους, ενεργούς και ένοπλους», τόνισε ο κ. Μαδούρο, μερικές ημέρες αφού η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως διπλασιάζει στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για τη σύλληψή του.

Ο Μαδούρο βγάζει «γλώσσα» στις ΗΠΑ

Η εθνοφυλακή της Βενεζουέλας είχε ιδρυθεί από τον θανόντα πρώην πρόεδρο Ούγκο Τσάβες, του οποίου ο κ. Μαδούρο θεωρείται πολιτικός κληρονόμος. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, έχει κάπου 5 εκατ. μέλη, πολίτες ή εφέδρους, κι αναφέρεται στο γενικό επιτελείο.

Αναφερόμενος στις ανανεωμένες κατηγορίες των ΗΠΑ σε βάρος του, ο Μαδούρο υποσχέθηκε επίσης «τουφέκια και πυραύλους για την αγροτιά» ώστε «να υπερασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία και την ειρήνη» στη Βενεζουέλα.

Η λογική του οπλισμού του πρωτογενή τομέα με τα μέσα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του ήταν η πολιτική που έφερε και κράτησε τον Ούγκο Τσάβες στην εξουσία, στο πλαίσιο της ανακατανομής του πλούτου της λατινοαμερικανικής χώρας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανήγγειλε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Στον Μαδούρο, οι ΗΠΑ βλέπουν έναν λεγόμενο «επικεφαλής» καρτέλ, ενώ το Καράκας να απαντά με οργή την κατηγορία και αμφισβητεί καν πως υπάρχει το καρτέλ για το οποίο έκανε λόγο η Ουάσιγκτον.

«Έχουμε κι εμείς δυνάμες ανεπτυγμένες, σε όλη την Καραϊβική (...) που μας ανήκει, στη θάλασσά μας, στο έδαφός μας, που ανήκουν στη Βενεζουέλα», αντέτεινε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο.