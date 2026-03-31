Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο 

Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο George H.W. Bush, το οποίο θα πλαισιώσει τα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου εναντίον του Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πληροφορίες από αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι επόμενες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα είναι «καθοριστικές», διεμήνυσε νωρίτερα σήμερα ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. «Έχουμε όλο και περισσότερες επιλογές, και αυτοί λιγότερες... Σε μόλις έναν μήνα εμείς θέτουμε τους όρους, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές», τόνισε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου.

Την ίδια ώρα, ο σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα τόνισε σήμερα πως η χώρα του δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του ιρανικού καθεστώτος, εκτός εάν η Συρία αποτελέσει στόχο και δεν έχει διπλωματική διέξοδο.

«Εκτός εάν η Συρία αποτελέσει στόχο οποιασδήποτε πλευράς, η Συρία θα παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε σύγκρουση», τόνισε ο Σάρα σε ομιλία του στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Chatham House) στο Λονδίνο.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου εξαπλώθηκε σταδιακά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Παράλληλα έχει παραλύσει τα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, εκτοξεύοντας τις τιμές των καυσίμων και προκαλώντας κλυδωνισμούς στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.